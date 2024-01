"Indignado" así declaró sentirse el Presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, tras la comunicación difundida por la Subdelegación del Gobierno al respecto de las obras del proyecto de adaptación del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Zamora para el tratamiento de la recogida selectiva de biorresiduos e instalación de separadores ópticos en clasificación. Comunicación en la que, según señala Faúndez, el gobierno central se atribuye la licitación de las obras.

"El gobierno de España no licita estas obras, es una falsedad en toda regla, es una mentira y una manipulación", pronunció.

El dirigente alistano detalló que es el Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Zamora el que licita y contrata las obras, por lo que las informaciones difundidas desde la Subdelegación del Gobierno "en las que se atribuye la autoría del citado proyecto son falsas, como también es falso que sea el Gobierno de España quien las financia".

El proyecto tiene como objetivos poder efectuar la recogida de la materia orgánica en la provincia con un quinto contenedor de color marrón y reciclar más para cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de recuperación y, al mismo tiempo, pagar menos al tener que tratar menos residuos en el Centro de Tratamiento.

Faúndez recordó que ha ejercido como responsable del Consorcio Provincial durante los cuatro años del pasado mandato, por lo que conoce muy bien el proyecto que cuenta con un presupuesto de 3.093.000 euros, incluida la Dirección de Obra, de los cuales la Diputación financia 2.264.000 euros que suponen el 74% del montante final, y la Junta de Castilla y León aporta los 832.000 euros, es decir el 26% restante.

"El Gobierno de España ni licita, ni contrata, ni adjudica, ni financia el proyecto, en contra de la falsa información difundida por la Subdelegación del Gobierno en Zamora", reiteró molesto.

El presidente provincial también se refirió a la declaración de la Subdelegación en la que se enfatiza el impacto del Plan de Recuperación para hacer realidad la transición ecológica en la provincia y remarca que la modernización del CTR "es un ejemplo de como el Gobierno de España impulsa una Zamora más verde y moderna".

Declaraciones que no han sentado nada bien en la institución con sede en La Encarnación. "El verdadero impacto y el compromiso del Gobierno de España con Zamora es 1.661.000 euros de impuestos que saldrán de los bolsillos de los zamoranos y zamoranas desde el 1 de enero de este año por la aplicación de la Ecotasa al pasar de 7 a 33 euros el tratamiento por tonelada y la Ley de Residuos, que se suman al nuevo impuesto para pagar los costes de emisión de gases de efecto invernadero", comentó Faúndez.

El presidente incidió también en que el nuevo proyecto que licita el Consorcio Provincial ha sido difundido de manera errónea con detalles que no son correctos. "Es un descaro el atribuirse una actuación que no es suya y se hace el más espantoso de los ridículos por no contrastar quien financia este tipo de actuaciones", añadió.

"Es un proyecto que hemos redactado nosotros y va con nuestras propuestas técnicas por lo que las cifras que se ofrecen no son reales. Lo digo con dolor, pero en este caso, desde la Subdelegación, han sido torpes porque realmente no se han leído el proyecto y oportunistas porque se atribuyen que no es suyo", lamentó. Por todo ello, reclamó al subdelegado del Gobierno una "rectificación inmediata de la falsa información difundida dado que no se ajusta a la realidad y que engaña a los zamoranos".

Asimismo, aprovechó la oportunidad para demandar a Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en la provincia, que medie ante el Gobierno de España para la reparación de la N-122, la construcción de la A-11 desde la capital zamorana hasta la Frontera con Portugal y la reparación del resto de autovías que pasan por la provincia, así como la puesta en marcha de más frecuencias del AVE a Madrid y a precios más económicos, entre otras cuestiones.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, se sumó a la denuncia por la comunicación sobre la licitación del proyecto manifestando su "absoluta sorpresa", ya que la obra está siendo "desarrollada por la Diputación Provincial de Zamora y la Junta de Castilla y León".

"Cada día nuestras administraciones presentan sus logros y sus trabajos", expresó haciendo referencia a la obra de la discordia que es una de las "61 actuaciones por valor de más de 34 millones de euros que están recibiendo financiación por parte de la Junta en materia de biorresiduos", alegó la delegada. Estas actuaciones son, para García, el resultado de la "colaboración" entre instituciones y, por eso, considera "desleal" la presentación de la Subdelegación del Gobierno de esta actuación "como si fuese propia con la única base de que aparece publicada en la Plataforma de Contratación del Estado". "Es ridículo", ultimo.

La Subdelegación califica de "malentendido" la comunicación de la licitación del contrato

La Subdelegación del Gobierno en la provincia ha querido aclarar la polémica y el malestar causado en la Diputación Provincial y en la Delegación de la Junta por la comunicación al respecto de la licitación de las obras de modernización del Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora.

Una comunicación que, han dicho, ha sido "malentendida" ya que fue trasladada "con buena fe" para informar sobre el proyecto de renovación de la instalación. En este sentido, han reiterado que es el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Zamora la entidad licitadora de las obras. "Aclarar que la actuación está cofinanciada al 72,29% por el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Zamora y al 27,71% por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España", han señalado.

Desde la institución que dirige Ángel Blanco en la provincia han reiterado su "satisfacción" por el impacto del Plan de Recuperación para hacer realidad la transición ecológica en la provincia desde la colaboración de las distintas instituciones, en este caso la Diputación, para "impulsar una Zamora más verde y más moderna". En ese sentido, la subdelegación ha destacado la "relevancia de esta inyección económica cercana al millón de euros, que representa un 1% del presupuesto anual de la entidad provincial".