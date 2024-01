Abuso sexual en Zamora: Una niña de seis años cuenta que "su tío la besó y le hizo cosas en sus partes"

El fiscal renunció expresamente a someter a un interrogatorio a la menor de edad sobre los abusos sexuales a los que su tío paterno le habría sometido en mayo de 2022, cuando la pequeña tenía seis años de edad, los tocamientos que describió a su abuela, a su madre y al equipo psicosocial, quienes dieron detalles de cómo "cogía el pene, el pito dice ella, y lo acercaba a su vagina", corroboró la psicóloga que elaboró un informe sobre el suceso que cuenta la menor.

Además, "la besó, la enseñó un vídeos guarros", manifestó la niña a sus familiares, cuando les explicó que "le había hecho cosas en sus partes íntimas, que le tocaba", según declaró la madre de la menor de edad. El Ministerio Fiscal, que da absoluta credibilidad a la niña que tiene ahora 8 años, exige a la Audiencia de Zamora la condena al procesado, de iniciales F.V.V., a 5 años y dos meses de cárcel por un delito continuado de abuso sexual; 10 años de libertad vigilada y de alejamiento, de modo que no pueda aproximarse a menos de un kilómetro de la menor y sus dos hermanas.

La psicóloga del equipo psicosocial manifestó ayer en la vista oral de la Audicneia que F.V.V. "la agarraba fuerte y no la dejaba escapar", de acuerdo con lo relatado por la niña, quien "se reproduce como víctima" cuando cuenta los hechos que se enjuiciaban ayer, "por eso cambia de tercera a primera persona" al referir la experiencia con el tío, al que han visto en casa de la abuela paterna cuando era el turno de estar con el progenitor tras la separación de estos.

El estudio elaborado por el equipo psicosocial de la Diputación de León, donde residen las niñas, su madre y su abuela, condujo a la puesta en marcha un programa de intervención familiar que cuenta con una trabajadora social y una psicóloga para trabajar con las niñas y sus progenitores, separados ya cuando pudieron existir los abusos sexuales. Las tres hermanas fueron derivadas a otras instituciones donde se trabaja con niños y niñas abusadas, concretó la psicóloga.

El teniente fiscal, Evaristo Antelo, cimentó sobre su acusación sobre la declaración de la menor y ese informe técnico para indicar que el relato sobre los abusos no varía en los esencial y que las expresiones sexualizadas, como "chingar", que usa la niña indican que contó la verdad de lo sucedido. Justificó el no haber llamado a testificar a la pequeña, "de lo que no me arrepiento, porque someterla a contradicción", a un interrogatorio de la fiscalía y de la abogada de la defensa de su tío, "sería muy perjudicial para ella" como menor de edad.

La abuela materna fue la primera en escuchar a la niña cuando iba a ducharla y "vi que tenía vello en los genitales. Le digo ¿qué es esto? y me dice que se le había pegado su tío. Me quedé blanca. Le dije que dijera la verdad porque esto es muy grave". La mujer se lo contó enseguida a su prima "porque vive cerca", a su hija y "al padre, que no hizo caso".

"No me busques la ruina" Entró en detalles ayer cuando el fiscal le preguntó si la menor le contó al progenitor lo mismo, "le dijo "mi tío me toca el choco" y él le contestó "no me busques la ruina". La niña lloraba, tenía mucho miedo", lo que la abuela relaciona con las contradicciones en las que entró después, "al día siguiente dijo que todo era mentira, estaba aterrorizada". La pequeña también contó que F.V.V. "ató a sus hermanas a un árbol en un parque, pero no me dijo nada de que las hubiera hecho algo". La madre de la menor explicó ayer en el juicio que "yo estaba muy mal, por eso no llevé a la niña al médico", una afectación que mostró también ayer durante su interrogatorio, se siente mal y vergüenza. La prima contó que "las niñas estaban cambiadas, tristes" después de esos incidentes, confirmó haber hablado con la niña y con la abuela, "le dije que era algo muy grave y más entre gitanos, que tenía denunciar", subrayó.

El padre: "Yo no lo consentiría"

El padre de las menores negó que estas le hubieran contado ningún incidente con su hermano, que le había visitado hace dos años, al salir de la cárcel, y fue a visitarle cuando las niñas estaban en su casa. "Es imposible que ocurriera lo que cuentan, a mi hermano le he preguntado y me dice que no pasó nada. Yo no lo consentiría", si bien confirmó que las niñas no quieren ver a su tío.

La abogada de la defensa recalcó que "no hay pruebas, los hechos no se sustentan", solo "hay una amalgama de manifestaciones" y que se deduce el abuso "porque la abuela dice que encontró unos pelos en un lugar en el que se ducha más gente", la abuela y su hijo, en concreto.