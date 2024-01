El Banco de Alimentos ayudará a 3.000 zamoranos lejos de la tarjeta monedero

El planteamiento del Gobierno central de cambiar la entrega de productos a familias necesitadas por una tarjeta monedero para gastar de forma directa en supermercados no convence al Banco de Alimentos de Zamora, que al igual que el resto de entidades provinciales encargadas del reparto de productos para los más necesitados no cree que la nueva fórmula elegida sea una solución válida.

Por ello, el presidente del Banco de Alimentos de Zamora, Andrés Rincón, anuncia que continuarán con su labor de reparto de los productos que actualmente llegan a más de tres mil zamoranos en situación de pobreza.

En primer lugar, algunos de los actuales beneficiarios no podrán acogerse a esa línea de gasto en supermercados por las condiciones establecidas para ella y quienes lo hagan no recibirán dinero suficiente para las necesidades que tienen de alimentación y productos de primera necesidad.

Con esos argumentos Rincón expone que su labor continuará al margen de esa tarjeta monedero del Gobierno, que les ha sorprendido mucho y que llega después de que durante la pandemia recurrieron al Banco de Alimentos todas las instituciones y ONG. Entonces fueron "la despensa de toda la provincia", a la hora de atender a personas con escasos recursos económicos, pone de relieve el presidente de la organización.

Rincón recuerda además que la tarjeta utilizada como nueva fórmula de entrega de ayuda alimentaria únicamente tendrá un saldo mensual de 130 euros para los hogares de dos personas, de 160 para los de tres, 190 para unidades familiares de cuatro miembros y 220 para las de cinco o más personas, una cantidad que considera "pequeñísima".

Otra cuestión que plantea es que la tarjeta monedero se pretende poner en marcha en abril pero aún queda por concretar donde se podrá gastar y a qué supermercados beneficiará. Por todo ello, el Banco de Alimentos de Zamora pretende seguir con su labor de entrega de productos que el año pasado benefició a unos 3.100 zamoranos. Ello, pese a que el Ministerio de Agricultura ya no les va a donar los productos. Primero les entregaba cuatro remesas al año, en los últimos ejercicios se habían reducido a dos y además en ellas ya no había productos básicos como el aceite o la leche. Aún así, eso no había supuesto un problema para esta organización sin ánimo de lucro, que en las últimas anualidades recibía unos 50.000 kilos de productos a través del Ministerio de unos 216.000 kilos de alimentos que repartían en total al año.

"Nos buscaremos la vida por otro lado"

La pérdida de las entregas estatales que se financiaban en parte con fondos europeos y que a partir de este año se sustituirán por las tarjetas monedero las intentará paliar el Banco de Alimentos de Zamora con mayores aportaciones en las campañas de donación de productos y un incremento de los acuerdos que alcanzan con fabricantes para que les donen excedentes. "Si nos quitan la ayuda seguiremos repartiendo y hablando con empresas para que nos sigan donando alimentos... No vamos a dejar desatendidos a los usuarios que tenemos", indica Andrés Rincón, que explica que si el Ministerio les corta el grifo "nos buscaremos la vida por otro lado" para poder llevar alimentos a las familias zamoranas sin recursos.

La ONG que preside –que hace menos de un año recibió el respaldo de la reina emérita Doña Sofía en una visita que efectuó a sus dependencias de la carretera de Villalpando– continuará con su sistema de trabajo actual, que hace que no sea ella la que entrega directamente los productos, sino que los reparte a través de otras 41 organizaciones zamoranas sin ánimo de lucro que atienden a los beneficiarios de su labor altruista.