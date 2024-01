La nueva licitación de las obras del Museo de Semana Santa, cuestión de días

La nueva licitación del grueso de las obras del Museo de Semana Santa de Zamora será cuestión de días.

La presidenta de la Junta por Semana Santa, Isabel García Prieto, aseveró el martes que el procedimiento "tiene que ser inmediato", ya que "desde Fomento nos trasladan que el planteamiento es que las obras se retomen en el mes de abril", tras meses paralizadas tras aceptar las administraciones que impulsan la construcción la renuncia de la empresa que realizaba los trabajos.

La semanasantera aludió a que el pasado diciembre se firmó el nuevo convenio, una vez que la renuncia de la anterior firma ha hecho que se incremente la inversión en esta infraestructura hasta los 10.382.750 euros, siendo la aportación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 5.918.167 euros.

Proyecto museográfico

Por otro lado, Isabel García adelantó que las cofradías y hermandades están empezando a mover ficha para poner de nuevo en marcha el proyecto museográfico, parado al detenerse la demolición de las antiguas dependencia semanasanteras.

Hasta el momento se daba por hecho que el coste de la museografía lo asumiría el Estado central, dado que "existía un acuerdo verbal", tras diversos encuentros con altos cargos del Ministerio de Cultura e incluso el ministro del ramo, José Manuel Rodríguez Uribes, se comprometió antes de la pandemia a que el Gobierno central financiara la documentación, digitalización así como la restauración de imágenes.

Sin embargo, los nuevos responsables de Cultura, "no han ratificado" la promesa, según indican fuentes de la Junta pro Semana Santa. En este sentido Isabel García Prieto puso en valor "la excelente disposición de las personas que nos representan en Zamora del Partido Socialista", pero el compromiso "no ha sido lo que esperábamos", puntualizó. Ante este panorama, las cofradías recurrirán "a las distintas instituciones" porque "el contenido de ese museo no tendría ningún sentido si no llevara un guion expositivo".

Dos instalaciones provisionales

En cuanto a la Semana Santa de 2024, la presidenta del organismo semanasantero ratificó que se colocarán dos carpas, una estará situada en la plaza de San Esteban y la otra, en la plaza del Claudio Moyano, el emplazamiento que acogió la controvertida instalación provisional del pasado año para facilitar la salida y conclusión de los desfiles procesionales.

García Prieto explicó que las instalaciones tendrán las paredes de panel de hormigón prefabricado. Estarán equipadas con detectores de humo y con alarma de seguridad y también estarán vigiladas por guardas de seguridad por recomendación de la Policía Municipal.

En la situada ante la Biblioteca Pública "estarán los pasos de Jesús Nazareno dos semanas", aunque no señaló si a ella irán los grupos de Tercera Caída, la Borriquita o el Cristo de las Injurias una vez que concluyan sus procesiones como sucedió el año pasado.

Respecto a la de San Esteban "la solicitó la Real Cofradía del Santo Entierro para una mejor organización de su desfile y el Consejo Rector decidió que así fuera". Sus grupos escultóricos, repartidos entre San Esteban, San Andrés, la seo y la panera de La Mañana, permanecerán en ella una semana.

Puente de Piedra

Las obras en el Puente de Piedra, sin duda, condicionarán también los desfiles procesionales. A este respecto García precisó que "la predisposición de las cofradías es buena y más cuando no te queda otra".

En el caso de Luz y Vida, el recorrido se limitará a la zona antigua sin que se produzca su llegada al cementerio y el acto en recuerdo de los fallecidos de la Semana Santa en el exterior del camposanto, un momento que llevará a cabo en el atrio del primer templo diocesano.

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis y la de la Esperanza también se verán afectadas, aunque no han dado a conocer qué recorrido plantean para salvar el Duero ante la imposibilidad de pasar a la margen derecha por el Puente de Piedra.