Árboles, amapolas, almendros, hojas o zarzas cobran vida en los cuadros que exhibe Charo Álvarez Alfayate en la sala de exposiciones de la Alhóndiga. La pintora reúne una veintena de piezas que ha realizado desde la pandemia hasta el momento actual.

En esta nueva muestra la autora fija su atención tanto en paisaje natural como en bodegones protagonizados por canicas.

La creadora señala que "la observación de la naturaleza después de la pandemia ha hecho que te fijes más en el campo, los árboles que en una calle" y afronta la creación tras "muchísima observación en clave como las riberas del río y el bosque de Valorio" plasmadas a lo largo de las cuatro estaciones del año.

Esta mujer que trabaja, a partir de fotografía, confiesa que "me gusta el paisaje que no al uso" de ahí en varios de los cuadros opte por fondos ajenos al medio natural que casi constituyen una obra en sí misma. Además, ha optado por cuadros de un formato más grande y por utilizar el azul, un color que antes no empleaba.

La muestra, que puede visitarse hasta el próximo 2 de febrero, se complementa con cuatro singulares bodegones protagonizados por canicas que nacieron de la fascinación de la autora por este juguete.