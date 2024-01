Diseño zamorano en la Fashion Week Madrid

La firma zamorana Peter Sposito Studio opta a llevarse el premio MBFTalent en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que se celebra del 15 al 18 de febrero. El certamen, que cumplirá su 79ª edición, volverá a tener un hueco destacado para la moda emergente premiando a los jóvenes talentos.

La marca Peter Sposito Studio está seleccionada junto con otras ocho firmas para desfilar en la importante pasarela y llevarse el reconocido galardón cuyo premio es desfilar en la pasarela internacional Mercedes-Benz Fashion Week México llevando la moda española a nivel internacional. Un premio de relieve que ya se llevaron diseñadores como Ernesto Narano, Outsiders Division, Pepa Salazar o Dominnico.

El joven diseñador zamorano mostrará sus creaciones en la pasarela con su línea "The RTW couture". Una colección en la que la esencia de la vida toma protagonismo buscando representar el paso de los años a través de las estaciones. El objetivo: disfrutar de cada momento, saborear cada segundo y valorar los pequeños detalles buscando siempre la mejor versión de uno mismo.

Piezas únicas que dan vida a una colección que el diseñador reconoce que creo para él. "Me animaron a presentarme y ha sido una sorpresa que me hayan seleccionado para el premio", expresa Sposito. Una sorpresa que no piensa desaprovechar para mostrar todo su talento y su forma de ver y entender la moda: "una mezcla única de estilos y la deconstrucción de prendas, priorizando la individualidad sobre la fantasía".

Trayectoria

Tras diez años dedicado al mundo de la moda, el creador se enfrenta ahora a uno de sus "retos creativos" más significativos.

"No es simplemente confeccionar y diseñar, ahora hay que llevar la colección a la pasarela y todo debe estar perfectamente milimetrado", declara. Una cuidada puesta en escena para transmitir en la pasarela las bases de sus propuestas en las que el modisto explora en la tradición para inundarla de peculiaridad fusionando así "lo cotidiano con lo excepcional".

Una exhibición "teatral, dramática e historicista" que no dejará indiferente al público.

La marca zamorana exhibirá sus diseños el 18 de febrero a las 20.00 horas con el fin de llevarse el galardón que ha contribuido a consolidar las carreras de muchos de los diseñadores premiados en sus anteriores ediciones. Un espacio que da cabida al talento emergente de la moda española como el del zamorano Peter Sposito, reconociendo su singular creatividad.