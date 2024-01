"Los jóvenes tienen que encontrar en el autoempleo una salida con garantías"

Cambiar el modelo del comercio de Zamora. Esta es propuesta del presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ante la alarmante pérdida de empresarios en la ciudad.

–¿Qué puede hacer el comercio zamorano ante la decreciente bolsa de autónomos del sector?

–El comercio de Zamora está sufriendo una gran pérdida de autónomos activos en los últimos años y no deja de perderlos. Por tanto, es un modelo del comercio local que necesita de verdaderos mecanismos de competencia y, para eso, hace falta desarrollar iniciativas que puedan aunar lo que los consumidores demandan con lo que ofrece el pequeño comercio.

–¿En qué dirección tienen que ir esas iniciativas?

–Es necesario conciliar la logística de la última milla, es decir, ser capaces de distribuir los productos que los consumidores puedan comprar paseando o por internet, y hacérselos llegar a sus domicilios sin necesidad de almacenaje. Esto es una logística eficaz que, además, da valor añadido a la lucha contra el cambio climático.

–¿En qué consiste este proceso exactamente?

–Se trata de evitar enviar producto al almacén a través de camiones como hacen las grandes empresas de venta online, transportarlo, llevarlo a Zamora, despaletizarlo y un sinfín de furgonetas para llevar esos productos al domicilio. En cambio, estamos hablando de una entrega desde el propio comercio al consumidor a través de mecanismos de locomoción más respetuosos con el medio ambiente, vehículos eléctricos 100% o sistemas limpios para el medio ambiente. En definitiva, sería un mecanismo de competitividad muy bueno para hacerle frente a las grandes superficies.

–Hablaba de cambiar el modelo. ¿Qué más tiene que modificar el comercio de proximidad zamorano?

–No hay que olvidar que es un sector sobredimensionado y hay que cambiar el modelo para que se centré en sectores emprendedores innovadores. Tenemos que ser capaces de tener y fomentar autónomos que presten servicios a los ciudadanos y a las empresas que están incluso a miles de kilómetros y también fomentar el emprendimiento de calidad desde los centros de formación profesional y bachillerato.

–¿Cómo tiene que ser este autónomo del futuro para que tenga futuro?

–Hay que conseguir que se creen autónomos de base técnica cualificada que sean capaces de dar servicio cualificado a aquellos que lo están pidiendo.

–¿Y en el ámbito rural qué se puede hacer?

–Es necesario prestar servicios en ámbitos rurales, es decir, poner en marcha servicios para que estas personas que habitan en zonas menos pobladas tengan servicios de calidad como los que tienen en las ciudades y, para eso, hay que fomentar autónomos capaces de dar servicios de proximidad mediante nuevos métodos, por ejemplo, de comercio. Hay que fomentar el cambio en el modelo de comercio de sedentario a móvil y transformar el tejido productivo para que sea mucho más dinámico.

Retener el talento

–Un aspecto muy importante en una provincia como Zamora que encabeza el ranking de la despoblación, ¿verdad?

–Totalmente, Zamora es una provincia extremadamente envejecida en la que habitan personas con muchas necesidades que están sin cubrir y tenemos que ser capaces de dar esos servicios los autónomos. Hay un horizonte de cambios y es necesario hacer esa transformación imparable. En este sentido, es fundamental que la implantación de autónomos en las áreas rurales sea una implantación mucho mejor en cuanto al régimen fiscal que el de los ámbitos urbanos.

–¿En qué puntos se debe focalizar la ciudad para ser competitiva?

–Zamora tiene una peculiaridad que es la excelencia gastronómica. Todo el mundo lo dice, hay una hostelería de gran nivel y hay que aprovecharlo para sacarle más partido y también aprovechar que Zamora está conectada a Madrid en una hora y tenemos todo el románico que es el mas importante de España. Es imprescindible descubrírselo a todos los españoles. Zamora tiene que ser una ciudad tremendamente visitada, que sea una ciudad muy atractiva desde el punto de vista turístico. Hay que volcar las energías en convertir a Zamora en lo que es de verdad, el románico por excelencia y con unas condiciones de territorio muy fáciles y atractivas para que el turista se sienta muy bien

–Un plan ambicioso ¿cómo se puede convertirse en realidad?

–Todos estos elementos se tienen que poner encima de la mesa para mejorar la economía, no solo de la ciudad, sino que tendría una ramificación en la provincia donde destaca también un extraordinario movimiento vitivinícola. Tenemos que apostar por un modelo de ciudad que combine los servicios profesionales cualificados con una inversión importante para que Zamora sea uno de los lugares idóneos para visitar por las condiciones que la propia ciudad tiene y, para eso, hay que invertir en ir a ferias, crear nuevas estructuras hoteleras, impulsar el mundo de la locomotora turística para atraer emprendedores...

–Aquí vuelven a entrar en juego los jóvenes... Retener el talento es otro desafío al que se enfrenta Zamora ¿Cómo se puede conseguir que los jóvenes se queden y opten por emprender?

–Los emprendedores del futuro están ahora mismo estudiando y hay que hacer una apuesta para que las actividades económicas que se desarrollen en los próximos años sean de calidad. Para eso, hay que invertir en los centros de educación secundaria y que haya ciclos medios y superiores que cualifiquen a los futuros autónomos para desarrollar un plan de relevo generacional que es tremendamente importante para el seguimiento de las actividades económicas que ya existen hoy.

–¿Llegará ese relevo en una ciudad en la que el 40% de autónomos supera los 60 años?

–Se acerca un cambio, un relevo generacional natural y tenemos que preparar nuevos emprendedores para que continúen con las actividad económicas que ya existen y que pueden verse enriquecidas con la entrada de estos empresarios y, para ello, hay que empezar a desarrollar un plan de relevo generacional que permita que no se tengan que marchar los jóvenes y encuentren una salida al autoempleo pero con garantías.

–¿Y qué pasa con actividades tan importantes para la provincia como la agricultura en la que el relevo es más complicado?

–En la agricultura no hay relevo. Los jóvenes no la encuentran atractiva, hay que hacérselo atractivo y ¿cómo se hace? Pues hay que enseñar que ser agricultor es una salida de autoempleo tan digna como la de un científico. Para ello, hay que ofrecer mejores condiciones a aquellos que se vayan a implantar en ámbitos poco poblados y dotarlos de vivienda y servicios dignos. Ya está bien de que a todo el mundo se le llene la boca con la España vaciada y no se pongan en marcha políticas eficaces.

–Un problema que se agudiza en Zamora pero que es extensible a toda Castilla y León que ha alcanzado un récord histórico de pérdida de autónomos ¿qué opina de estos últimos datos?

–Es una auténtica desgracia para el colectivo que no se tomen en serio el trabajo de autónomo en Castilla y León ya que es el motor de la economía regional y parece no importarle a nadie. El gobierno regional debería tomarse más en serio algo que es tan importante como el tejido productivo de la región.