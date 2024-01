Cambios en los presupuestos participativos de Zamora

Los Presupuestos Participativos de este año incluirán cambios con los que se pretende incentivar la participación después de que en la edición del pasado año fueran pocas las personas que se animaran a emitir su sufragio en la votación de los proyectos finalistas. Eso ha llevado al Consistorio zamorano a introducir una serie de cambios que pretenden que sea mayor el número de personas que se implican en esa iniciativa que permite que los ciudadanos elijan de forma directa algunas de las obras que se acometerán con cargo a las arcas municipales.

El concejal de Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha detallado este lunes que entre esos cambios contemplados figura el de intensificar la publicidad para difundir a la ciudadanía la posibilidad de participar, tanto presentando proyectos como votando entre los que lleguen a la fase final. Del mismo modo, se va a habilitar un punto presencial para votar, con el fin de facilitar la participación de gente mayor que no domine las herramientas digitales, ya que hasta ahora el único modo de apoyar proyectos era hacerlo mediante votación a través de internet. A partir de ahora, quien lo desee también podrá emitir su voto acudiendo físicamente a un punto que se establecerá, donde una persona les ayudará y les guiará en el trámite del voto por medios telemáticos.

Además, este año no se incluye una partida específica para Presupuestos Participativos, sino que el dinero se consignará posteriormente mediante una modificación presupuestaria que será específica para la cuantía de los proyectos seleccionados. Hasta ahora, existía una partida global de 400.000 euros, con importe específico para las actuaciones del global de la ciudad y de cada una de las cuatro zonas en las que se divide el área urbana. Eso hacía que se perdiera el dinero no gastado, que en el presupuesto de la anualidad no se podía emplear para otros cometidos.