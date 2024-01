"Pues oye, que me voy a comer un ratón de postre". Si alguien que no sea zamorano te escucha decir esto, alucinará y te visualizará como Diana, la reina de la mítica serie "V" conocida por devorar roedores como quien come bombones.

Pues sí, en Zamora el ratón es también una fruta: la popularmente conocida en otros puntos de España como nectarina. En otros sitios la llaman briñón, bruñón, peladillo, berisco e incluso pavía, aunque esta última fruta guarda diferencias como nuestro "ratón". La nectarina es un fruto redondo, con carne jugosa y hueso, similar en el interior al melocotón pero muy diferente en la textura exterior, ya que no es vellosa sino lisa. Lo puedes comer pelado o con piel, con numerosas propiedades, sobre todo, fibrosas. ¿Cuándo se recolecta? La época de recolección de la nectarina es durante este mes de mayo. Es carnosa y está entre las frutas de este tipo con más vitamina B3. Las "palabros" zamoranas Cucear, pintear, encetar o mancar en lugar de marujear, llover, abrir o hacer daño. Son verbos que si utilizas fuera de Zamora... seguro que le ponen cara de interrogante al interlocutor. Hay veces, incluso, que ni los propios zamoranos han oído hablar de algunos localismos como "atropo" -en referencia a lío o embrollo-, "tolón" -alguien muy fiestero- o "esguarniar", es decir, romper. La lista es tan grande como quieras y seguro que hay muchas palabrejas de las que tú utilizas en tu núcleo familiar o de amigos que ni siquiera aparecen en la siguiente relación