"¿De verdad que no puede haber en toda Zamora una habitación o un piso en el que admitan mascotas?". Es la pregunta desesperada que lanza una propietaria de un perro a través de un grupo de zamoranos después de recorrerse la ciudad entera en busca de un arrendamiento. "En serio, ¿así vivimos hoy en día?", insiste.

La nueva Ley de Animales busca el mejor bienestar para las mascotas de cara a defender sus derechos, evitar su maltrato y frenar su comercialización dañina. Sin embargo, los alquileres se regulan por una orden propia: la Ley de Arrendamientos Urbanos, que no se ha modificado. ¿Qué significa esto? Que aunque los animales ya son integrantes de la familia, al final son los dueños de los pisos en alquiler los que deciden si aceptan o no animales en sus viviendas.

Reacciones

La mujer en busca de un lugar donde vivir de alquiler con su mascota ha recibido muchos apoyos por parte de otros zamoranos que se han encontrado en su misma situación. La mayoría le recomienda una casa en el alfoz, donde encontrará mayor posibilidad de conseguir un hogar junto a su perro.

"Eso es una vergüenza, igual que tener que atar los perritos fuera da las tiendas"

"Quien tiene miedo de los perros lo tendrá lo mismo en la calle"

"En Turín en casi todos los supermercados hay carritos de la compra donde puedes meter dentro el perro, se puede entrar en todos los bares restaurantes hoteles"

"En esto España está muy muy atrás"

"El perro quiere a su amigo y prefiere ir con él siempre en vez de quedarse en casa solo"

"El perro no es para estar en un piso o ir a supermercados, restaurantes y centros comerciales: tiene que estar en un patio grande o corral y salir al campo"



¿Pueden prohibirte mascotas en un piso de alquiler?

La Ley de Arrendamientos Urbanos no prohíbe especialmente eso, ni mucho menos. Pero deja la última palabra al propietario, que podrá añadir a su contrato de alquiler esa cláusula. Si no existe tal añadido específico, podrá hacerlo porque la LAU no dice nada al respecto. Al final, las condiciones de un contrato de alquiler dependen de sus partes.