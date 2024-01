Los problemas de aparcamiento en algunas manzanas del centro de la ciudad, en parte derivados porque hay vehículos que no son de residentes ni de trabajadores que estacionan más de las dos horas que como máximo permite teóricamente la denominada "zona azul", han llevado al Ayuntamiento de Zamora a plantearse establecer una modificación de la actual regulación del aparcamiento de pago.

Al igual que en otras ciudades existe además del azul otros distintivos de colores que implican otras regulaciones del aparcamiento de pago, como el naranja o el verde, en Zamora el equipo de Gobierno municipal se plantea en un futuro llevar a cabo una división de este tipo de la zona ORA. Eso sí, fuentes municipales aseguran que aún no hay plazos para llevar a cabo esta remodelación, si bien la contemplan a futuro tras las peticiones que en este sentido les han formulado en varias ocasiones tanto la asociación de comerciantes Azeco como la de industriales del Mercado de Abastos, según ha apuntado el concejal de Protección Ciudadana, David Gago.

Esa diferenciación por colores que establezca además un tope de tiempo de aparcamiento en el área comercial para facilitar la rotación y que los clientes de los negocios encuentren más fácilmente sitio para aparcar es una reivindicación del pequeño comercio que habrá que compaginar con los intereses de los residentes y de los distintos actores implicados.

La posible reordenación se mencionó en la última reunión de la comisión municipal del área, aunque referida más a la reestructuración que implica la reforma del Mercados de Abastos, ya que en relación al planteamiento de los dos colores de pago "de momento está todo muy verde", asegura Gago.

Aún así, el edil mantendrá en las próximas semanas una reunión con los responsables de la empresa concesionaria de la ORA (Ordenanza de Regulación del Aparcamiento) para ver cómo está la concesión y cómo le afecta la supresión de plazas en la zona del Mercado de Abastos.

Sobre la posibilidad de establecer un nuevo tipo de regulación ORA también se ha pronunciado el concejal de Infraestructuras, Pablo Novo, que reconoce que están estudiando "nuevas fórmulas para reorganizar espacios en determinados puntos que hagan la movilidad y el estacionamiento más dinámico", lo que se sumará a las plazas que se ganarán en aparcamientos disuasorios con nuevos espacios de estacionamiento como el previsto en La Vaguada. El edil admite que hay que "replantearse el concepto ORA" ya que lo sucedido en la zona de la Plaza de Toros demuestra que el problema no es tanto de falta de aparcamientos como de regulación, puesto que en ese entorno la llegada de la zona azul ha permitido que haya habitualmente plazas libres cuando antes siempre estaban todas ocupadas. "El problema no era una falta de aparcamientos sino que al ser gratuito había coches que se quedaban varios días y no había la rotación que se da a día de hoy", explica Novo, que asegura haber recibido felicitaciones de gente de los pueblos que ahora encuentra sitio para aparcar allí.

Ajuste al tiempo de uso

El equipo de Gobierno municipal ve además con buenos ojos la posibilidad de que cuando se modifique la ORA se permita que el pago sea por el tiempo de uso real. Actualmente se paga por adelantado por un tiempo determinado y si se usa menos no existe la posibilidad de que el parquímetro o el sistema de pago electrónico devuelvan el dinero no consumido.

Esa posibilidad sin embargo sí está disponible en otras 39 ciudades españolas y portuguesas en las que, al igual que en Zamora, el pago se realiza a través de la aplicación de dispositivos móviles Telpark.