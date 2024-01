El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo ha pedido al Gobierno claridad con respecto a sus verdaderas intenciones con respecto a la reapertura del tren Ruta de la Plata.

"El estudio de viabilidad nos parece que si tiene como objetivo hacer la infraestructura es una cuestión a considerar. Pero si su único objetivo es dilatar el debate, nosotros lo que queremos son soluciones, porque son muchos años desde que esa infraestructura se cerró y demandamos que se lleve a cabo su funcionamiento integral y no admite más dilaciones", señaló Carriedo a preguntas de este diario.

Se refirió al ministro de Transportes, Óscar Puente, que dijo en unas declaraciones que el proyecto de la Ruta de la Plata está muy verde. "Queremos saber la verdad. Si la infraestructura se va a hacer, que nos lo digan. Si la verdad es que no se va a hacer y el Gobierno no apuesta por ella, que nos lo digan también, pero que no nos generen más retrasos respecto de las decisiones que tenemos encima de la mesa".

"Este Gobierno, dijo el consejero portavoz, presume de transparencia pero luego la ejerce con dificultad". Respecto a las movilizaciones del próximo domingo señaló que "la posición de la Junta de Castilla y León es de claro apoyo a la realización de esta infraestructura que es muy demandada y por tanto apoyamos a todas las entidades locales que la vienen demandando".

Cree además que "hay una opinión común muy generalizada en toda la sociedad, de todo el arco político, empresarios, sindicatos y otras fuerzas sociales que apoyan esta infraestructura, que es imprescindible".

Los apoyos

Mientras los promotores de la movilización del domingo continúan con la campaña de difusión del manifiesto que se leerá ese día en todas las plazas donde hay convocadas concentraciones, entre ellas de la Constitución de Zamora, a las 12.00 horas, continúan llegando apoyos públicos. Entre los más destacados, el de la Cámara de Comercio de Zamora que entiende que el Corredor Ruta de la Plata es vital para la "vertebración de nuestro territorio", con la conexión del tráfico de mercancías del Norte de España a los puertos del sur, especialmente Algeciras. Un tren de mercancías y viajeros que contribuya al desarrollo económico de todos los territorios que atraviesa, tradicionalmente olvidados de los principales ejes de desarrollo y que puede contribuir a los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones, así como a desviar el tráfico de mercancías del norte al sur de su obligado paso por la capital de España".

Hace además un llamamiento para que "este proyecto se mantenga al margen de enfrentamientos políticos, pues es un proyecto respaldado y reivindicado por todos los colectivos, agentes sociales, empresarios y ciudadanos de nuestros territorios".

Zamora Sí también ha anunciado en las últimas horas que se sumará la protesta en favor de "un nudo de comunicaciones importantísimo". La formación recuerda que "ni los gobiernos del PP, ni del PSOE han mostrado interés durante todos estos años" por esta línea ferroviaria y recrimina a la Junta "vuelva a olvidarnos" a la hora de plantear el AVE Madrid-Oporto por Zamora, proyecto para el que se reunieron en julio tres mil firmas, presentadas en la Subdelegación del Gobierno.

Son solo dos de las numerosas entidades que han mostrado su apoyo a la concentración del domingo, convocada en Zamora por la Asociación Ferroviaria Zamorana.

Campaña

Por su parte del Movimiento por el Tren Ruta de la Plata continúa con su campaña de movilización de cara a las concentraciones del domingo 21. Señala que "diferentes organizaciones sociales y económicas extremeñas, castellanas, leonesas, andaluzas y asturianas vienen reivindicando desde hace décadas la reapertura del trazado ferroviario Plasencia Astorga para unir Asturias con Andalucía. En la actualidad la Unión Europea promueve que los diferentes territorios gocen de igualdad de oportunidades tanto para la competitividad de sus empresas, como para la movilidad de la ciudadanía en general".

Las provincias que sufrieron el cierre entre Astorga y Plasencia "se han visto abocadas a la despoblación, ya que los flujos económicos se centralizan y se potencia la formación de grandes aglomeraciones urbanas, donde se forman indeseables cuellos de botella al acaparar allí las infraestructuras".

"Creemos firmemente que completar la línea Gijón-Sevilla-Huelva-Algeciras, es una clara medida para enfrentar el reto demográfico. Transportar tanto personas como mercancías es vital para la economía de cuatro comunidades, tres capitales regionales y nueve provincias, conectando con varios puertos de mar importantes", argumentan los convocantes de la protesta, la segunda gran movilización después de la celebrada el 4 de noviembre pasado.