Una empresaria: "Alberto Vega cogía el dinero de las obras que me adjudicaba y me daba 500 euros"

El jefe del servicio municipal de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente "cogía el dinero de las obras que me adjudicaba y nos lo repartíamos, él me daba 500 euros y se quedaba el resto", confesó ayer en el juicio celebrado en la Audiencia de Zamora la empresaria gallega imputada, Gemma N., por simular que realizó el parque de la plaza de Belén con una sociedad que "no tenía ni personal ni material".

La contratista de La Coruña declaró a preguntas de la Fiscalía que "yo no hice la factura al Ayuntamiento de Zamora tampoco, él se encargaba de todo, me gestionaba todo, tenía especial confianza en él", declaró a preguntas de la Fiscalía, que acusa al funcionario de estar detrás de este entramado. El Ministerio Público exige un año de prisión para el funcionario suspendido ya de empleo y sueldo, frente a los 3 años que solicita el Ayuntamiento. Caso Raga | Empleados de Raga confirman que hacían trabajos adjudicados a otras empresas Lo que sí hizo la empresaria gallega, "siguiendo las instrucciones de Alberto Vega", indicó, fue "demandar en el Juzgado Contencioso al Consistorio porque no se pagó en su fecha la factura de 3.000 euros más IVA" a su empresa Romina & Ekatix. De ahí dimana el procedimiento judicial por fraude procesal que sentó a ambos en el banquillo de los acusados ayer, tras comprobar el concejal de IU de Medio Ambiente, Romualdo Fernández Gómez, que la obra del parque de Belén "la ejecutaron trabajadores de Raga adscritos al servicio de Parques y Jardines, en horario laboral, con material del propio Ayuntamiento, desde los columpios al tobogán o las cadenas". "Creé la sociedad porque Vega me lo pidió" La propia dueña de Romina & Ekaitx confirmó que "creé la sociedad porque me lo pidió Alberto Vega para continuar adjudicándome obras" y la domicilió donde él le indicó, en el número 1 de la calle de Las Aceñas de Zamora, anterior domicilio del exjefe de Jardines. Se lo pidió para aparentar que la empresa era zamorana y justificar ante el concejal de IU que estaba cumpliendo sus órdenes de que se quedaran en Zamora esas obras menores que adjudicaba directamente el propio Vega, sin pasar más filtros de Intervención o Secretaría porque así lo permite la ley de contratos. La fiscala recalcó que Vega Vicente "se aprovechó de la relación especial que mantenía con Gemma para realizar contratos de obra del Ayuntamiento con el fin de obtener un beneficio económico a repartir entre ambos", concluyó la fiscala, Ángela González. En sus conclusiones finales, Ángela González sostuvo que "está acreditado que el autor de todas las operaciones ha sido Alberto Vega", una afirmación que cimentó en los múltiples correos electrónicos incautados por la Policía Nacional en el ordenador del funcionario requisado. Hizo especial mención a un mensaje en el que "indica a Gemma N. cómo reclamar y qué es lo que tiene que decir, le envía una por una todas las preguntas que podían hacerle, presentó la demanda que apareció en un documento de Word en el ordenador de Alberto Vega", además. La demanda enviada por Ángel Macías al ordenador de Vega Se trata del documento que "el abogado Ángel Macías le había hecho llegar al jefe del servicio municipal", concretó el letrado del Ayuntamiento, Miguel Ángel Martín Anero. La acusación municipal reiteró, junto a la fiscal, que el letrado que firmó ese contencioso era el que llevaba el otro caso en el que el funcionario estaba siendo investigado. Los múltiples correos y mensajes de WhatsApp leídos por la fiscala y el abogado de la acusación particular en la vista oral fueron localizados en el ordenador del funcionario expedientado en el registro de su domicilio, guardados en carpetas nombradas según su contenido, pruebas del modus operandi del alto funcionario, apuntaron ambos en sus conclusiones finales de un largo juicio al que asistió como público el alcalde de IU, Francisco Guarido, quien denunció el caso. Conde-Pumpido: "Estamos aquí para hacer un teatro" Cándido Conde-Pumpido hijo, el abogado de Alberto Vega, convirtió la sala de vistas de la Audiencia en un teatro casi televisivo, "a eso hemos venido aquí", manifestó en voz alta al iniciarse el receso tras cinco horas de juicio, hacia las 15.46 horas, y antes de reiniciarse la vista. Caso Raga | Empleados de Raga confirman que hacían trabajos adjudicados a otras empresas Las continuas interrupciones del letrado mediático durante los interrogatorios de los dos imputados y los testigos por parte de la fiscala y de los abogados del Ayuntamiento, Miguel Ángel Martín Anero, y de la empresaria gallega, Joaquín de la Vega, sacó de sus casillas a la presidenta de la Audiencia, Esther González. La magistrada tuvo que intervenir en más de una veintena de ocasiones para llamar al orden a una defensa desbocada que no guardó durante las más de seis horas de juicio respeto alguno a sus compañeros ni a la jueza, que le instó a dejar de wasapearse con su cliente en plena vista oral. El abogado pidió la nulidad del procedimiento porque las pruebas fueron obtenidas en el registro ordenado en otra investigación a Vega, por lo que aludió a la "doctrina del fruto del árbol envenenado, es decir, las pruebas están contaminadas", por tanto, las actuaciones judiciales también. "Cariño, estoy pillado entre Ayuntamiento y Volvo, estoy en tus manos" Alberto Vega Vicente no dudó en "advertirle" en correos electrónicos y wapsas a la empresaria de que no debía hablar de la factura impagada del parque de Belén con el concejal de Medio Ambiente: "Gemma, tengo un expediente abierto, ¿con quién tienes que hablar?, solo tienes que hablar con quien te está escribiendo, ¿quieres acabar en Fiscalía y yo contigo?". A este texto leído por el abogado del Ayuntamiento se suma otro en el que le viene a implorar a la otra imputada que no intervenga en el asunto más: "Cariño, tengo restringido todo y esto es para el dinero del Volvo", en referencia a un vehículo que la empresaria afirma que le regaló Vega. El funcionario llega a indicarle que "estoy en tus manos, pillado por el Ayuntamiento y por Volvo. Y tú, en mis manos". La desesperación de quien apartado del servicio como jefe de Parques y Jardines en 2019 se dejaría entrever en otro mensaje en el que se dirige a la empresaria gallega para recordarle "Gemma, te estoy ayudando, no creo que ninguna pareja haya hecho lo que yo por ti". Martín Anero sostiene que "la contratista gallega solo pone un nombre de empresa y una cuenta bancaria". Para el letrado, esto viene a probar que el alto funcionario, suspendido de empleo y sueldo desde 2021, "manipula pruebas para inducir a error a la jueza del Juzgado Contencioso" cuando la empresaria denuncia al Ayuntamiento, por lo que remite la causa al Juzgado número 5 que investigaba la gestión de Alberto Vega y a Raga por delitos de corrupción. Condena a una multa de 150 euros El abogado de la empresaria desistió al inicio del juicio de la petición de absolución de su cliente para pedir una pena mínima de multa de 150 euros por el intento de fraude procesal, a la que se adhirió el abogado del Ayuntamiento por las atenuantes muy cualificadas de colaboración con la justicia, reconocimiento y reposición del daño causado al Ayuntamietno con sus declaraciones públicas en el acto del juicio al admitir en la vista oral los hechos que se le imputaban y ofrecer datos concretos de la forma de actuar del funcionario público. La Fiscalía pidió, sin embargo, a la sala que aplicara la eximente total del delito a Gemma N., lo que conlleva la absolución, dado su papel primordial en las diligencias y el procedimiento judicial. TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CASO DE ALBERTO VEGA