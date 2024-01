En Valladolid, en Palencia, en León... y en más de una treintena de ciudades de España y Portugal, la aplicación de la ORA 'Telpark' devuelve el importe que no hayas consumido de tu aparcamiento. Sin embargo, Zamora está excluida de esta lista y la funcionalidad no se aplica en la capital. ¿Por qué?

Un usuario ha puesto sobre la mesa esta cuestión en redes sociales: "¿Por qué la ORA de Zamora no devuelve el importe no consumido en el estacionamiento, como sucede en Valladolid?", se pregunta. "Valladolid, con la misma aplicación que en Zamora, si has introducido un euro y solo consumes 0,70 euros, le das a finalizar aparcamiento y te reintegra el resto no consumido", ejemplifica.

Lo cierto es que, por miedo a evitar una multa, o por desconocimiento al calcular cuánto se va a tardar en hacer un recado, en muchas ocasiones los conductores introducen en el parquímetro físico de la ORA o en la aplicación móvil 'Telpark' un importe mayor que el que van realmente a emplear.

Para solucionar este problema y que el cliente pague por el tiempo exacto durante el que el vehículo ha estado estacionado, Telpark devuelve el importe no consumido en 39 ciudades:

Albacete Alcázar de San Juan Amadora Barakaldo Benalmádena Cádiz Ciudad Real Almería Don Benito Figueira da Foz Fuengirola Guadalajara León Lepe Lisboa Málaga Marinha Grande Mollerussa Palencia Pamplona / Iruña Portimão Porto Oeste Porto Somo – Loredo – Latas Santander Sesimbra Tarragona Toledo Tomelloso Tróia Valencia Valladolid Vigo Vila Real Villanueva de La Serena Vitoria-Gasteiz Vila Nova de Gaia Xàtiva Zafra

Pero Zamora no está entre ellas. "Esta funcionalidad es efectiva a partir del estacionamiento mínimo establecido en la Ordenanza Municipal. La app lo que hace es realizar el cobro trás la finalización del estacionamiento, recalculando así el coste real del estacionamiento", explican desde la empresa.