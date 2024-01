¿Cómo se vivía en Zamora en el siglo XII? Esta fue algunas de las interesantes cuestiones que pudieron conocer los asistentes a la última cita del club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA gracias a la presencia de la escritora Fredy Vacas Montero. La presentación de su novela "Reyes sin trono" fue el hilo conductor de la charla dirigida por la directora del foro, Carmen Ferreras.

Realidad y ficción se entremezclan de manera armoniosa en el libro bajo el trasfondo del episodio del Motín de la Trucha. Un apasionante viaje a través de la historia y la leyenda en 380 páginas en las que se viven muchas historias a flor de piel. Pero, para ello, la escritora tuvo que llevar a cabo un arduo trabajo de investigación de más de un año en el que fue fundamental la ayuda del cronista de la ciudad Herminio Ramos. "Le ha dado mucho valor y ha enriquecido la novela", confesó Vacas. Gracias a estas conversaciones, la autora descubrió que el pueblo zamorano de la época "no era pasivo, sino combativo y rebelde", desveló a los asistentes.

En concreto, la escritora se centra en el año 1.168 cuando Zamora era una ciudad próspera. Allí residía Pedro Osorio, conocido como "el Pellitero", líder de la revuelta por los derechos del pueblo contra la opresión de la nobleza.

¿Leyenda o realidad? En este punto, Vacas quiso dar su opinión: "Son muchos los historiadores que lo han mencionado en sus escritos. El primero, Florián de Ocampo que habla de unos eventos consolidados en la tradición oral. Yo creo que tiene parte de realidad y que al transmitirse se han ido incorporando datos más de leyenda, que de realidad. El relato del Motín de la Trucha no tiene documentos contemporáneos que lo describan y, por eso, algunos autores dudan de su existencia real. Parece ser que sí existió el Motín pero en su devenir oral se le fueron añadiendo elementos literarios", expresó.

Página a página, embellecidas por las ilustraciones de Begoña Junquera, los lectores descubren también cómo estaba siendo la construcción de la Catedral de Zamora, además de misteriosos lugares como el "caserón del infierno" al que acudían los nobles para hacer orgías. "Todo era posible me decía Herminio Ramos cuando le pedía asesoramiento", añadió.

Promoción de Zamora

La escritora reconoció que dedicó mucho tiempo a la obra, "a la que más", pero también es con la que "más ha disfrutado" realizando una cuidada configuración de todos los personajes. “Hay muchos personajes secundarios que son imprescindibles para la construcción del relato y en los que me he detenido para conseguir trazarlos adecuadamente, algo que me ha llevado bastante tiempo”, expresó.

Tintes que hacen que la novela tenga todo lo necesario para convertirse en una buena película o serie. "Sería impresionante y daría una muy buena publicidad a Zamora", comentó.

Promoción a la que Fredy Vacas seguirá poniendo su parte con una futura novela en la que ya está trabajando. "Me lo habían pedido y finalmente me he lanzado a escribir sobre ello. El próximo libro será sobre el Cerco de Zamora", anunció a este diario.