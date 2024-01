Un intento de venta de 25.000 kilos de trigo sin autorización termina en condena

El Juzgado de lo Penal acaba de condenar por un delito contra la propiedad industrial a la sociedad cerealista Agroselan S.L. por sacar a la venta en milanuncios.com 25.000 kilos de trigo en octubre de 2021, en concreto de una variedad de cereal para cuyo cultivo no estaba autorizada al no poseer el título de obtención de vegetal que permite cultivar las semillas. Se trata de grano registrado a nombre Geslive y para cuyo uso es preciso abonar un canon que la empresa investigada no pagó, según recoge la sentencia condenatoria que señala a la administradora única como imputada y condenada.

El delito se cometió por parte de los responsables de la empresa "con conocimiento pleno de la imposibilidad de utilizar la denominación" de la variedad que ofertaban, al no haber hecho efectivo el pago del canon correspondiente a los titulares de los derechos de propiedad industrial de la variedad del trigo. El post en Milanuncios La oferta que aparecía en milanuncios.com facilitaba el número de teléfono de un varón que resultó ser integrante de la familia que forma la sociedad cerealista, acusación que no pudo ejercerse contra el sospechoso, por lo que la condena recae sobre M.D.C.M., única procesada, finalmente. La falta de pruebas para determinar que fue esa persona quien colgó el anuncio en Internet para vender los kilos indicados de trigo Triticale, hibridado con centeno y el más caro del mercado, de la variedad Trimour, impidió al Juzgado que investigó el fraude industrial encausarle. De modo que, las acciones se dirigieron contra la administradora única que admitió el delito y se conformó con las penas que solicitaba la Fiscalía al juez de lo Penal de Zamora. Estafa en Zamora con tu tarjeta sanitaria La procesada M.D.C.M. en esta causa deberá hacer frente a la multa de 3.100 euros, además de la cuantía correspondiente al canon impagado para poder ejercer el derecho sobre las semillas que se pretendían vender como propias de Agroselan, una cuantía que asciende a 1.550 euros. Este es el perjuicio que ha ocasionado la sociedad investigada a los titulares de Geslive, al utilizar los derechos de propiedad industrial de esta firma, según consta en la sentencia del Juzgado de lo Penal. De acuerdo con los hechos probados, los responsables de esa empresa actuaron "con ánimo de obtener un beneficio comercial" cuando colgaron el anuncio en Internet para vender los 25.000 kilos del trigo de la variedad indicada. Una comercialización que llevaron a cabo "sin consentimiento del titular del título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro" correspondiente se presentó en las instalaciones de Agroaguilar S.A., empresa acondicionadora de grano, situada en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos para la limpieza y tratamiento de las semillas de trigo Triticale, de acuello con el relato de hechos probados. Estafa amorosa en Zamora | Se hace pasar por su enamorado para estafar 18.000 euros a una zamorana En concreto, el grano era de las variedades de Trimour, Veza Villosa, Trigo Adagio y Avena Caleche, "de las que Trimour y Adagio están sujetas al pago del canon a las mercantiles titulares de los derechos de obtención de las variedades vegetales", en concreto, las empresas RAGT y Florimond Desprez & Veuve Et Fils, representada en España por Florimond Ibérica, representadas a su vez por la mercantil Geslive. Al no poder concretar qué persona física llevó a cabo esa publicación del anuncio de venta, el acuerdo al que llegó la representante legal con la Fiscalía evitó que se sentara en el banquillo de los acusados la máxima responsable de la empresa creada en 2020 con un capital de 20.000 euros, con lo que evitó las preguntas del Ministerio Público sobre el delito que tuvo lugar en octubre de 2021. Agroselan es una empresa se dedica al cultivo de cereales, salvo arroz, leguminosas y semillas oleaginosas, a la producción agrícola combinada con la ganadera y a actividades de apoyo a ambos sectores.