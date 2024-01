El Gobierno estudiará la potencial demanda de la Ruta de la Plata antes de reabrirla. El Ministerio de Transportes encarga un informe a una sociedad especializada para que precise la funcionalidad de esta línea férrea en los relativo a pasajeros y mercancías. Los resultados se conocerán en un plazo mínimo de dos años. Es una de nuestras principales noticias de portada en este miércoles, 14 de enero, en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Venta ilegal de trigo

El Juzgado de lo Penal acaba de condenar por un delito contra la propiedad industrial a la sociedad cerealista Agroselan S.L. por sacar a la venta en milanuncios.com 25.000 kilos de trigo en octubre de 2021, en concreto de una variedad de cereal para cuyo cultivo no estaba autorizada al no poseer el título de obtención de vegetal que permite cultivar las semillas. Se trata de grano registrado a nombre Geslive y para cuyo uso es preciso abonar un canon que la empresa investigada no pagó, según recoge la sentencia condenatoria que señala a la administradora única como imputada y condenada.

El campus Viriato: su coste

La Universidad de Salamanca se encuentra en el proceso de valoración de ofertas con el fin de adjudicar el mantenimiento integral del campus universitario Viriato, incluida la urbanización, los edificios y el resto de instalaciones, durante un periodo de dos años. Lo hará por un importe total que supera ligeramente el millón de euros para esas dos anualidades, con posibilidad de dos prórrogas de un año más cada una de ellas.

La vida con esclerosis múltiple de este zamorano, la despoblación en Benavente, plantas de autoconsumo en medio centenar de pueblos de Zamora y Sanabria en el último episodio de Planeta Calleja con Jenni Hermoso completan la actualidad informativa de este miércoles en Zamora.

