Una veintena de alumnas de la Escuela de Danza Profesional de Castilla y León darán vida a las coreografías que integrarán el espectáculo “La danza es vida” el próximo 9 de febrero en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Por tercer año pupilos del centro comparten su arte para recaudar fondos en favor de la AECC de Zamora.

En esta ocasión las piezas, defendidas solo por chicas entre la que se encuentra la zamorana Marina Fernández, están inspiradas en la evolución de la mujer a lo largo de la historia, según ha avanzado la responsable de producción de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Noemí García. Las propuestas, montadas por coreógrafos de talla internacional bailadas por alumnas de quinto y sexto curso, que harán que “el público presencie un trabajo de excelencia”.

El público verá danza clásica en “Virgo”, coreografía do por Antonio Ruiz; danza española con “Reflejos de Antonio Pérez, así como danza neoclásica con tintes contemporáneos de “Leet to be seen” de Graig Davidson y folclore evolucionado en “Churras Ramajeras” de Arantxa Carmona, en esta pieza “habrá guiños zamoranos porque se podrá ver un folclore estilizado que conserva su estructura original”.

Las entradas, a un precio de diez euros, se pondrán a la venta a partir del 18 de enero en la sede de la AECC Zamora, situada en la calle Libertad número 20 y a partir del 29 de enero hasta el mismo día de la función podrán comprarse en la caseta municipal que se ubica en la calle de Santa Clara. Todo lo recaudado se destinará a la asociación para poder seguir prestando su labor a enfermos y familiares afectados por el cáncer en Zamora.

La vicepresidenta de la asociación en Zamora Julia Romero ha remarcado que “nuestra labor está encaminada a prestar apoyo a los enfermos de Zamora y sus familias. Somos una asociación de ámbito nacional que contamos con ese apoyo por si necesita”. Por su parte el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, ha remarcado el “trabajo impagable que se hace desde el tercer sector a lo que no llegamos las instituciones públicas” y ha señalado “el carácter solidario” de la actividad cultural. Además, el responsable de la Fundación Caja y director de comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, ha apelado a que “la danza es vida, con v de vitalidad, v de valor y v de victoria”.