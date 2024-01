"Este año se han sentado las bases del desarrollo económico e industrial de Zamora"

"Cuando tomé posesión dije que mi intención era hacer todo lo posible para revitalizar la economía en Zamora porque veníamos de unos años de sufrimiento y era el momento de mirar al futuro. Y creo que este 2023 hemos puesto las bases para este desarrollo económico". Es de lo que más satisfecha se siente la delegada de la Junta en Zamora, Leticia García, una política que no rehuye el trabajo y que gusta afrontar los conflictos con vocación de solucionarlos, aunque a veces no sea tarea fácil, cuando se habla de sanidad o de tuberculosis bovina. La delegada toca en esta entrevista solo algunos de los casi infinitos aspectos de su competencia. Cree, por ejemplo, que las energías renovables no se rigen por la ley de la selva o que la introducción del lince en Zamora se hará siempre con el acuerdo de los vecinos implicados.

–¿Qué ha sido lo más importante de este 2023? –El Plan de Impulso de Zamora. Una de las fórmulas importantes para el desarrollo económico y asentamiento de población. Este año hemos puesto las bases para acercar el desarrollo industrial en los cuatro puntos cardinales de la provincia. –¿Por ejemplo? –En la zona de Benavente, el polígono de Villabrázaro supuso una inversión muy fuerte de la Junta, 26 millones, y se han asentado dos empresas importantes, Losan y Latem Aluminium que este año tiene intención de crear cien puestos de trabajo y con una expectativa futura de 800. Luego tenemos el Puerta del Noroeste, una de las primeras actuaciones que acometí como delegada y que se desbloqueó porque la Junta incrementó su aportación de 3,3 a 5,3 millones. Esta zona de Benavente sigue su ritmo propio. –¿Qué sentido tiene el polígono de Monfarracinos? –Reforzar la parte económica de la capital con el polígono Zamora Norte en Monfarracinos, con 800.000 metros de suelo industrial en una ubicación estratégica con el fin de poder atraer grandes empresas, que sean tractoras para las demás. Hay 40 millones de financiación de Caja Rural para apoyar la implantación de empresas y vamos a mantener reuniones en los próximos días con la Cámara de Comercio de cara a poder atraer alguna gran empresa. El Plan Impulsa Zamora tiene otra parte tecnológica. En las próximas semanas se firmará la cesión del inmueble de la Diputación en La Aldehuela para el HUB de los cuidados, con entre 10 12 empleos inicialmente y el tecnológico que incluye inteligencia artificial y espacios de big data que lleva un inversión de 25 millones de euros, con entre 20 y 25 personas que empezarán a trabajar ya de inicio. –Ha mencionado Zamora y Benavente, pero habla de los cuatro costados de la provincia. –Si, porque está el programa territorial de Tierra de Campos de Zamora, Palencia y Valladolid con inicio de actuaciones en 2024 y un proyecto de industrialización de una comarca agrícola. Centraremos las actuaciones en torno a Villalpando pero entra toda la Tierra de Campos. Y está el desarrollo de un nuevo polígono industrial en Toro sobre el que se está trabajando. Y en la zona de la Raya, el centro de innovaciones sociales que se establece ya en Puebla de Sanabria, desde el punto de vista de captación de empresas, económico y social en esa zona. Por eso digo que en 2023 se han sentado las bases de lo que tiene que venir para lograr el desarrollo de Zamora en los siguientes años. –Conservatorio, Centro Cívico, nueva residencia, hay muchas inversiones en marcha en la capital, pero el Museo de Semana Santa sigue empantanado. ¿Se tomó la mejor decisión al rescindir la obra? –Ni la mejor ni la peor, era la que había que tomar, no había otra opción. La empresa tenía dificultades, la obra se iba parando y había que tomar una decisión contundente, es la realidad. Lo importante es hacer todo rápido para sacar la nueva licitación, porque hay un perjuicio importante para la Semana Santa. –Para febrero, desde luego, no va a estar. –La previsión es que para abril tengamos la licitación hecha. Hay aún pendiente parte del derribo que ya se ha contratado y se tendrá que hacer a mano. –¿La Junta echaría una mano para un hipotético centro cultural o museo de Lobo en el Castillo? –La Junta está abierta a escuchar lo que se plantee, pero el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con nosotros. Han pedido una reunión de trabajo interna los Amigos de Baltasar Lobo, los recibiré y escucharé su punto de vista. Si se hace algo en el Castillo tendría que pronunciarse la Comisión de Patrimonio en caso de que se plantee un proyecto. Pero en este momento no sabemos más de lo que leemos en los medios de comunicación. Tenemos un problema de falta de médicos en Zamora, lo que nos obliga a hacer un esfuerzo diario Leticia García - Delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora –La sanidad es uno de los sectores que más críticas ciudadanas provoca. ¿Qué están haciendo para solucionar estos problemas? –Tenemos un problema de falta de médicos en Zamora, como en Castilla y León y el resto de España lo que nos obliga a hacer un esfuerzo diario organizativo para optimizar todos los recursos disponibles. Tenemos especialidades con carencia de facultativos, como Neurología u Oftalmología. Estamos haciendo lo indecible para encontrar médicos, pero a veces no lo conseguimos y hay que recurrir a la autoconcertación, para que los profesionales trabajen también por la tarde o recurriendo a la ayuda de hospitales vecinos como el de Salamanca. La Consejería de Sanidad hace peticiones al Gobierno, medidas para sacar más médicos MIR y homologar títulos pendientes para conseguir que haya más médicos, pero de momento caen en saco roto. –¿El problema no es de dinero? –No. Se hace todo el esfuerzo en darles las mejores condiciones a los médicos. Pero los profesionales son libres de venir a Zamora o irse a otras provincias. –En Educación la gran novedad han sido los niños de dos años en las aulas. ¿Cómo ha ido todo? –Ha ido muy bien, no hemos tenido quejas, gracias al esfuerzo de la comunidad educativa por integrar a esos niños más pequeños. Ha habido que adaptar los centros y se ha incluido a los técnicos de educación infantil al lado de los docentes porque no es lo mismo un niño al que hay que cambiar los pañales que uno niño al que hay que enseñar a leer. Ahora se amplía a los cero años e, importante, gratis. Los niños están en un centro público debidamente atendidos y aprendiendo, lo que supone una media de conciliación muy importante. –El mayor disgusto han sido las humedades del instituto María de Molina. ¿Se va a sancionar a la empresa? –Está pendiente de cerrar el contrato, ver los daños y si son imputables a la empresa, que hay que reconocer que actuó rápidamente para solucionar los problemas. Hay que dar las gracias al equipo directivo que, con el esfuerzo de la comunidad educativa, consiguió que no se perdiera un solo día de clase, que es lo más importante. –Los animales nos han dado también bastantes sustos. Empezando por la EHE, la enfermedad hemorrágica epizoótica. ¿Se minusvaloró inicialmente? –En Zamora entró a mediados de agosto, conocimos los primeros casos hacia el día 20. Al ser una enfermedad de declaración obligatoria, el Ministerio de Agricultura nos daba inicialmente unas incidencias que luego vimos que eran mayores. Ni nosotros ni los ganaderos teníamos toda la información y fue muy importante la reunión que convoqué con ellos. Porque a partir de ahí los ganaderos declararon las vacas muertas y enfermas, algo fundamental para controlar la enfermedad e informar al Ministerio. Ahora estamos en el periodo estacional libre del vector, el mosquito que trasmite la enfermedad, aunque aún puede haber casos. Y vamos todos juntos, nosotros, los ganaderos, las OPAS y los veterinarios. La Junta ha sacado unas ayudas para paliar en lo posible las pérdidas. –En la tuberculosis bovina. ¿Se está desautorizando a los veterinarios oficiales? –En Zamora han hecho un esfuerzo la Administración y los ganaderos que solicitaron la declaración de provincia oficialmente idemne de tuberculosis bovina. Es verdad que ha habido un incremento de casos de tuberculosis por Sayago que han llevado a vaciados. Hasta un punto en que los ganaderos solicitaban a la Junta que parasen esos vaciados por el daño del sacrificio de las reses. La labor de los veterinarios es escrupulosa y exhaustiva y no comparto los comentarios que ponen en duda su labor: cuando sale un positivo por tuberculosis no hay duda sobre ello y la normativa exige el vaciado. Se ha suspendido en dos explotaciones: la decisión que toma la Consejería está basada en mantener el equilibrio con los problemas que se produce a los ganaderos y mantener una provincia indemne. Sacrificamos la segunda parte y no seremos una provincia indemne en 2024. A ver como va este año y si podemos conseguir ser oficialmente indemne, porque eso son beneficios para todos y para nuestra carne. –¿El lobo? –Desde que se prohibió cazar el lobo al norte del Duero aumentaron exponencialmente los ataques al ganado. Ahora la Comisión Europea ha bajado la protección y la Consejería de Medio Ambiente está pidiendo al Ministerio que vuelva a ser especie cinegética. Con ese estatus la especie no sólo no entró en regresión en Zamora sino todo lo contrario, estaba en expansión, pero con un mayor equilibrio y mejor convivencia con los ganadreos, al reducir los ataques al ganado y compaginarlo con la supervivencia de la especie. El lince no se reintroducirá en Zamora si no existe consenso con los vecinos Leticia García - Delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora –Por si teníamos pocos "bichos" ahora quieren reintroducir al lince. –Hay una estrategia nacional de reintroducción del lince ibérico, la Consejería estudia en qué zonas hubo y puede haber lince desde el punto de vista medio ambiental y sale la del Cañón del Duero en Zamora y en el Cerrato de Palencia. Ahora estamos en la fase divulgativa, en las próximas semanas nos reuniremos con los alcaldes de Villaseco, Almaraz y Muelas para explicarles la idea. Desde luego, sin aceptación social no se hará, será siempre con el consenso de los vecinos. – En la Sierra de la Culebra se anunciaron muchos millones, pero parece que es sólo lo que se saca de la venta de la madera. –Todavía no se ha invertido ni un euro de la venta de la madera. De los 22 millones de la venta de la madera el 70% irá a los ayuntamientos o a los propietarios y el 30% a mejoras en el monte, pero de eso aún no se ha invertido nada. Yo calculo que la inversión de todas las consejerías ha sido hasta el momento de 11 millones en emergencia medio ambiental, cultura, recuperación del patrimonio etnográfico, movilidad y transformación digital, las ayudas del ICE para la implantación de empresas (3,5 millones), alimentación a fauna o el plan de Empleo Montel. Y eso sin contar con el plan de restauración que son 50 millones de euros para los próximos diez años, la feria Fitecu con un retorno de medio millón de euros para la comarca o el refuerzo del operativo contra incendios, por ejemplo. –¿Las eólicas y sobre todo los paneles solares son una especie de plaga para la provincia, que traen más perjuicios que beneficios, incluso expropiaciones? –Es un sector que está ordenado. En el tema de renovables me gusta lanzar un mensaje de tranquilidad. Los proyectos llevan muchas fases de información pública y parece que hay más proyectos de los que son en realidad. En Castilla y León no se pueden instalar en terrenos de regadío o de concentración parcelaria. A la fecha sólo se han expropiado 13 parcelas para instalaciones de producción, todas en secano en la inmensa mayoría de los casos llegan a acuerdos. Sí hay expropiaciones para las líneas de evacuación, pero son servidumbres. Es evidente que el futuro de la energía es renovable y una provincia como Zamora no puede quedarse fuera de ese desarrollo, haciéndolo con equilibrio. –2024. Un deseo. –Va a ser la concreción de los proyectos cuyas bases hemos puesto este año. Todo ese esfuerzo se tiene que traducir en asentamiento de empresas que al final son las que crean empleo.