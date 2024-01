La reacción del PSOE a la bala que mostró Vox en el pleno de la Diputación de Zamora

El PSOE ha reaccionado a la imagen que se viralizó este viernes que mostraba al diputado provincial de Vox en el pleno de la Diputación de Zamora mostrando una bala de arma de fuego en la mano durante una moción relativa al pacto que dio la alcaldía de Pamplona a EH Bildu con el apoyo del PSOE. Al respecto, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, la zamorana Ana Sánchez, se ha referido este sábado a esa bala mostrada por el que también es alcalde de Vox de Roales del Pan, David García, para asegurar que ese cargo de Vox y los del PP viven en una "burbuja facha".

Ana Sánchez, que también es parlamentaria autonómica del PSOE en Castilla y León, ha asegurado a preguntas de los periodistas que la imagen del diputado de Vox con la bala resulta "patética" y hace que no se distinga a Vox del PP porque ambos "viven en la burbuja facha de una realidad que no es la que vivimos los demás y que además no es verdad".

La responsable de Organización del PSCyL-PSOE ha recordado que la banda terrorista ETA a la que aludió el diputado provincial de Vox cuando mostró la bala ha desaparecido hace ya doce años, pese a lo cual la "extrema derecha" apela de forma constante a ese momento político de la historia de España.

A su juicio, lo que los partidos de derecha pretenden con ello es intentar "llevar el odio a nuestras calles" y frente a ello ha subrayado que Zamora es "una provincia modélica hablando de convivencia" en la que gobiernan distintos partidos políticos de distintas ideologías, con la capital zamorana como la única en la que gobierna "Izquierda Unida, un partido comunista" mientras que en otras instituciones lo hace el PP y también ha estado el PSOE al frente.

A su juicio, en esa provincia siempre se ha hecho política desde la diferencia de los argumentos pero nunca "apelando a esa rabia y ese odio" del diputado de Vox, por lo que ha pedido a ese partido y al PP, que gobierna con Vox en el segundo ayuntamiento de la provincia, en Benavente, a que abandonen esa "rabieta permanente" y ese "odio permanente que busca la política de enfrentamiento entre vecinos".

Se ha preguntado además cómo ver a un diputado provincial de Vox con una bala en la mano puede solucionar los problemas de los zamoranos que cobran 17 euros al mes como ayuda a la dependencia.

Ana Sánchez se refirió a este asunto en una rueda de prensa convocada para tratar cuestiones sanitarias.