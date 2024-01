IU pide en Zamora que el lugar en el que vive Mañueco no sea criterio de elección del AVE Oporto-Madrid

Izquierda Unida se ha posicionado en favor de que el trazado del AVE Madrid-Oporto pase por Zamora –en detrimento de la opción salmantina– y no sólo lo ha hecho a nivel local y provincial sino que incluso ha conseguido implicar al eurodiputado de la coalición Manuel Pineda.

Aunque el europarlamentario ha asegurado en la visita que ha realizado este viernes a Zamora que no entra a valorar cuál de las dos opciones es mejor porque eso no debe decidirse en su ámbito de actuación, sí que ha reclamado que la decisión se tome "por criterios económicos y sociales y no de dónde procede el presidente de la comunidad", ha declarado en referencia al salmantino Alfonso Fernández Mañueco. Además, ha subrayado que existen estudios económicos que se han elaborado en Oporto y no en ciudades intermedias que puedan tener un interés propio en la elección del trazado que consideran que el trayecto que pasa por Zamora es "el más rentable social y económicamente".

Por ello, ha pedido que el argumento utilizado para tomar la decisión de por dónde pasa el AVE Madrid-Oporto sea el económico y social y no el del lugar de procedencia del presidente autonómico.

También relacionado con las infraestructuras ferroviarias, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha lanzado el guante en la rueda de prensa del eurodiputado sobre el parque tecnológico proyectado junto a la estación de trenes de Zamora. Pineda ha recogido ese guante y ha comprometido su apoyo desde el Parlamento Europeo a ese proyecto tan importante para Zamora.

Pineda ha subrayado que no existe "ningún argumento económico o social para poder rebatir" el proyecto planteado para crear ese asentamiento de empresas tecnológicas en terrenos que actualmente están vacíos y que pertenecen a la empresa pública estatal Adif, gestora de las infraestructuras ferroviarias.

Empleo y población

Por ello, ha apostado por esa iniciativa de creación de suelo empresarial que el equipo de Gobierno municipal intenta sacar adelante ya desde hace dos mandatos y que crearía "nuevos puestos de trabajo y arraigo de población", ha resaltado el parlamentario europeo de Izquierda Unida.

La importancia estratégica de ese proyecto queda patente al ubicarse en un espacio situado junto a la estación ferroviaria que pone a Zamora a una hora de Madrid, aspecto que también ha destacado el eurodiputado.

Por su parte, Guarido ha indicado que se trata de un proyecto que, aunque viene de un mandato anterior, está sobre la mesa en la actual legislatura municipal y sería deseable que, además del apoyo del Estado "que sería fundamental" a ese proyecto de parque tecnológico también sería bueno contar con el apoyo de Europa para desarrollar esa iniciativa "teniendo en cuenta la cantidad de fondos europeos que se están gastando en España".

En materia ferroviaria, otro tema abordado entre Guarido y Pineda se sido una vieja reivindicación de Zamora como constituye la reapertura del tren de la Vía de la Plata en el tramo cerrado entre Plasencia (Cáceres) y Astorga (León). Pineda ha respaldado esa reapertura porque "no tiene sentido" que esté cerrado ese tramo del trazado que conecta por el oeste los puertos del Cantábrico y el Atlántico sur, pese a ser un ferrocarril "social" que serviría tanto para el transporte de personas como de mercancías.

Macrogranjas

En su visita a Zamora, donde ha mantenido un encuentro con militantes de IU, Pineda ha abordado además otras cuestiones de actualidad locales y provinciales, como los macroparques de energías renovables y las macrogranjas de porcino. Al respecto, ha mostrado su rechazo a proyectos que no crean empleo, sino que destruyen población y ha sido especialmente crítico con las grandes granjas de porcino porque "destrozan el territorio y destruyen los acuíferos", a la vez que se están "cargando" la ganadería familiar.

A su juicio, los macroproyectos energéticos y de macrogranjas condenas el territorio a "ser un vertedero o jardines de viento" que impiden que pueda haber un solo tomate o una vaca allí donde se implantan.

En vez de ello, lo lógico sería que las renovables revertieran en la población local y no que la provincia produzca energía para exportar a Francia. Al respecto, el alcalde de Zamora no se fue tan lejos y declaró que esta tierra no tiene "la voluntad de ser quien surta de energía a toda Castilla y León a costa de no poner nada en nuestra provincia".

La visita a Zamora del eurodiputado de la coalición ha servido para que los dirigentes de la provincia de su partido le reclamaran igualmente su apoyo a otras cuestiones que afectan a la provincia, como la petición de respaldo europeo al sector ganadero frente a la crisis de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.