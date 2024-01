Calcetines con dinero, un mazo y restos de tragaperras: las pruebas de un robo desparramadas por la A-66

Del Peugeot que ocupaban fueron cayendo "calcetines con el dinero robado, la recaudación de la caja, el cajetín y la torba de la máquina tragaperras" que reventaron en un bar de San José Obrero para llevarse la recaudación, 2.735 euros en total, según la imputación de la Fiscalía de Zamora y de la abogada de la compañía aseguradora que mantienen la petición de 12 años y medio de cárcel para los cuatro procesados.

Una hilera de pistas sirvió a la Policía Nacional que investigó el caso para atar cabos y concluir que los cuatro procesados "forman parte de un grupo organizado y estable dedicado a realizar robos con fuerza en bares, asentado en Galicia y que su desplaza a otros puntos del país a delinquir", afirmó el Ministerio Fiscal tras escuchar la declaración del policía nacional que dirigió la investigación del asalto en Zamora.

Las ganas de hablar de los cuatro procesados, de iniciales P.S.A., J.D.S., A.S.M., S.M.S., se desataron a medida que avanzaba el juicio -al que entraron de forma telemática desde Galicia-, comentarios que crecieron a medida que iban escuchando las tesis de la Policía Nacional, los argumentos de la Fiscalía y de la abogada de la compañía de seguros que asumió los daños, para quienes las pruebas eran evidencias. El magistrado del Juzgado de lo Penal tuvo que llamarles al orden varias veces y advertirles de que deberían abandonar el juicio si no se mantenían en silencio.

Mucho más cautos se mostraron los vecinos que avisaron a la Policía Nacional esa madrugada del 24 de mayo de 2019 y que describieron cómo tres hombres vestidos de negro y con la capucha colocada en la cabeza golpeaban la puerta del establecimiento hostelero de San José Obrero para entrar dentro y abandonarlo con el botín en "un coche negro", coincidieron al testificar.

El reguero de pruebas Las patrullas de la policía llegaron cuando los delincuentes ya habían emprendido la huida en la que arrojaron por la ventanilla el dinero y los objetos que habían robado, que recuperaron desde la rotonda del Sancho hasta la salida de la capital, donde localizaron "calcetines con el dinero robado", indicaron en el juicio. Los agentes pidieron ayuda a la Guardia Civil al observar que el vehículo abandonaba la ciudad en dirección a Benavente y se sumó a la persecución. El reguero de pruebas fue quedando a merced de los guardias que recogieron "una maza con la que se reventó la puerta del bar", según explicaron los vecinos de la avenida de Galicia que se asomaron a sus ventanas esa madrugada del 24 de mayo, despertados por el "fuerte ruido por los golpes", volvieron a relatar en la vista oral, celebrado ayer contra los cuatro. Más adelante los guardias hallaron "un palo metálico y una uña de cabra" de los que se usan para hacer palanca y poder abrir las máquinas tragaperras y las cajas registradoras, además de puertas y ventanas cuando se llevan a cabo robos en viviendas o en establecimientos públicos, de acuerdo con la argumentación de los agentes que la fiscala hizo suyos.

Detenidos cerca de La Granja de Moreruela

La parada que los cacos hicieron en la estación de servicio de Granja de Moreruela para repostar gasolina, "el pago en monedas" fueron pruebas decisiva para redondear la investigación y dar consistencia a los indicios, sostuvieron la acusación pública y la particular.

Las cámaras situadas en el entorno de la gasolinera captaron a los ocupantes y el turismo negro que coincidía con la descripción de los vecinos, otra prueba más que mencionó ayer la Fiscalía para reiterar la culpabilidad de los cuatro detenidos.

No pasaron por alto que el vehículo de color negro que habían descrito los vecinos, como testigos del suceso, fue perseguido de forma "inmediata", resaltó el Ministerio Público. Salieron "huyendo de la Guardia Civil cuando ven que les persigue".

La abogada de la aseguradora, que ya ha indemnizado ya a los dueños del bar y reclama ese dinero y que se condene a los cuatro imputados a pagar las costas del juicio, incluida su minuta, fue contundente al asegurar que "existen indicios más que suficientes" para enviar a la cárcel a quienes está segura de que forman parte de un grupo criminal especializado en este tipo de delitos. La tesis cobra más consistencia al echar un vistazo al amplio historial penal y policial de los cuatro.

La minuciosa y rápida investigación policial de la Policía Nacional permitió identificar y detener "de inmediato" a los cuatro hombres acusados de asaltar un bar de Zamora, los mismos que ocupaban el coche identificado por la matrícula que reposó en la gasolinera de la A-66, a la altura de La Granja de Moreruela.

Los cuatro abogados de los imputados coincidieron en señalar que no existen pruebas contundentes, que ningún testigo identificó a los acusados porque era noche cerrada, las 2.30 horas, y los vieron desde las ventanas de sus casas, uno de los que prestaron declaración ayer "desde un quinto piso". Cuestionaron no solo que el Peugeot al que dio el alto la Guardia Civil a 30 kilómetros de Zamora fuera el utilizado en el robo en la capital, a pesar de que el conductor lo estacionó y apagó las luces al aproximarse los guardias. No hay pruebas concluyentes, por tanto los letrados piden la absolución.