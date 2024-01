Preparado en Zamora el plan de contingencia por gripe si empeora la situación

La situación sanitaria de la provincia "es la típica de un mes de enero de cualquier año, cuando se disparan los casos de gripe e infecciones respiratorias", indicó la gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno.

Eso significa que consultas y urgencias sufren una mayor presión asistencial, pero no se considera que haya colapso.

"La situación de la gripe e infecciones respiratorias tiene unos datos que cambian cada día. Por ejemplo, la ha ocupación en Zamora es del 87%, como dijo el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y no hay ningún colapso sanitario en cuanto a ocupación", añadió la delegada de la Junta, Leticia García.

No obstante "están previstos unos planes de contingencia adecuados, tanto en el hospital como en Atención Primaria para el caso de que se incremente la presión asistencial", indicó García. De momento no ha sido necesario abrir ninguna planta adicional, precisó Montserrat Chimeno, lo que no significa que no se pueda habilitar en el caso de que las circunstancias así lo aconsejen.

Los últimos datos de la red centinela sanitaria indican que las infecciones respiratorias podrían estar ya cerca de su pico máximo y en todo caso moderando su crecimiento.

Con respecto a la utilización de las mascarillas García y Chimeno explicaron que en Zamora hasta ahora ha sido una recomendación hasta que se han puesto de uso obligatorio en hospitales y centros de salud.