Calle Catedral de Zamora, de Internet a la realidad

Hace poco más de seis meses que un zamorano al que le rondaba la idea por la cabeza la plasmó en el papel virtual y le dio forma a través de Internet. Fue una reflexión en voz alta que hizo a través de la plataforma de recogida de firmas virtuales change.org. Ahora, el Ayuntamiento de Zamora ha recogido el guante y tiene avanzado, en colaboración con el Obispado de Zamora, un proyecto que materializará esa propuesta a lo largo de este año, con el fin de que sea una realidad antes de la celebración de la exposición de Las Edades del Hombre.

El planteamiento inicial lo hizo a finales de junio el zamorano Dani Satué, que al pasear por el entorno de la catedral se preguntó cómo era posible que no se liberara el tramo de la parte trasera de la seo para que desde el exterior pueda recorrerse todo su perímetro, como ocurre en la mayor parte de los templos catedralicios. El impedimento se encuentra en un pequeño tramo entre la puerta del Obispo y los jardines del Castillo. Existe un vado con un garaje del Obispado sin apenas uso, por lo que Dani Satué pidió en una recogida de firmas en internet que se liberara ese tramo del templo mayor. Aunque esa petición parecía no tener mucho recorrido, este zamorano que conoció por este diario que el proyecto será próximamente una realidad recuerda que "no es tan importante el número de firmas como darle visibilidad a buenas ideas, fáciles de ejecutar y que impacten tan positivamente en nuestra ciudad".

Sobre la mesa de los responsables municipales está ya un anteproyecto para liberar ese espacio y acondicionar una nueva calle en la trasera de la seo que conecte con los jardines del Castillo.

Dani Satué ha explicado que fue a través de una vista aérea de Google Maps como se percató de que para poder recorrer todo el perímetro exterior de la seo de origen románico únicamente hacía falta derribar "un tabique antiguo sin mucho valor y una puerta de un garaje que no parecía que tuviese mucho uso", algo sencillo de hacer, por lo que pidió firmas de apoyo para que se materializase.

El hecho de que ahora vaya a ser una realidad ha llevado al autor de la propuesta, que vive a caballo entre la ciudad de Zamora y la comarca de Sanabria, a reflexionar sobre el valor de las ideas ciudadanas y que la gente se de cuenta de que a veces una plataforma muy cómoda de usar y sin ningún coste, como change.org, puede servir de vía para difundir propuestas que luego pueden despertar el interés de los posibles ejecutores. Este zamorano no esperaba que esa reflexión que hizo tuviera el alcance y la rapidez de ejecución que parece que va a tener ahora, aunque sí sabe que era un buen momento por la presdisposición actual de las autoridades implicadas.

La apertura de esa nueva calle se ha planteado mediante acuerdo con el Obispado, dentro del clima de entendimiento que existe actualmente entre la institución eclesiástica y el Ayuntamiento de Zamora, que también colaboran en el proyecto del ascensor que hará visitable la cubierta de la seo como iniciativa de revitalización turística de la ciudad.