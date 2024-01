El próximo lunes 15 finaliza el plazo para solicitar las ayudas al alquiler de la vivienda, subvenciones que llegaron a casi 900 zamoranos en la última convocatoria.

La delegada territorial de la Junta, Leticia García, indicó que esta línea de incentivos tiene ya una larga trayectoria de ocho años y supone una ayuda importante para los beneficiarios, ya que el importe medio asciende a 1.800 euros y en un número de casos importante se eleva hasta los 2.400 euros.

En esta convocatoria se facilita a los solicitantes la presentación de la instancia, “porque se permite que todos los recibos del alquiler se presenten junto con la solicitud, ahorrando trámites a los beneficiarios”.

Leticia García pone también en acento en el cuidado que han de tener los solicitantes con defectos en las peticiones, por “pequeños detalles” fácilmente solventables que pueden hacer perder la subvención.

Por ejemplo, causas frecuentes de denegación de la ayuda son el hecho de no estar al corriente con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, “a veces por pequeños importes” o no estar empadronado en la localidad por no haber realizado este trámite en el Ayuntamiento o que la solicitud no venga acompañada de la documentación necesaria.