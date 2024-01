'Elvipepel', la influencer que presume de Zamora

36.000 seguidores forman la comunidad de la zamorana Elvira Pérez Pelaz, más conocida en la red social de Instagram como Elvipepel. La joven influencer y diseñadora de interiores ha logrado a sus 29 años impulsar su profesión gracias a una afición que comenzó hace más de una década cuando la aplicación empezaba a despuntar para las personas aficionadas a compartir fotografías.

"Empecé sin querer, sí que seguía a alguna bloguera y veía lo que hacían, pero poco más. Yo comencé a subir fotos, normales, lo típico que hacía todo el mundo. Aunque, también me gustaba mucho subir fotografías mías sola y de detalles. Entonces ya había gente que me decía que por qué hacía eso", recuerda la joven.

Ese fue el germen de su perfil bautizado como @elvipepel. "Me lo puse así por mi nombre y mis apellidos y nunca lo he cambiado", explica. Poco a poco, sus imágenes fueron despertando el interés de otras personas que le preguntaban de dónde era determinada prenda que llevaba o en qué tienda había comprado el accesorio que mostraba. "Ahora es más habitual, pero antes era distinto. Fue cuando tenía alrededor de 4.000 seguidores cuando una pequeña marca de joyas que me regaló un colgante", cuenta.

4.000 seguidores que ahora pueden parecer muy pocos, pero hace años eran un gran tesoro que la zamorana había ido logrando gracias a las imágenes que compartía de su día a día con detalles de lo que hoy ya se ha popularizado como "outfit". Fotografías que, reconoce, "no eran tan curradas como ahora".

Un crecimiento muy rápido para aquellos tiempos en los que Elvira intentó, al igual que ahora, controlar su exposición. "Al final siempre compartes lo que quieres, subes lo que quieres que se sepa. Es cierto que Zamora es una ciudad pequeña y aquí te puede costar más porque al final todo el mundo te conoce" comenta.

En esos comienzos, la influencer confiesa que hubo gente que le dijo que por qué se hacía fotos a sí misma o que quién se creía. Algo que, en la actualidad, ya no pasa. "Hoy vas por la calle y ves a mucha gente grabándose", añade.

"Tienes que tener la cabeza bien amueblada para gestionar tantos seguidores"

En estos años, la red ha cambiado a pasos agigantados y ya no vale simplemente con hacerse fotos bonitas. Para mantenerse y continuar siendo relevante hay que crear un contenido de interés para la audiencia. "Instagram es una aplicación que ofrece una amplía variedad de formatos a la hora de publicar que es imprescindible usar. Pero, además, es necesario publicar diariamente lo que exige trabajo y muchas horas", cuenta.

Por ello, aunque empezó como un hobby, su experiencia en la red le ha ayudado a convertirse en community manager de varias empresas, sacar rentabilidad de su perfil e impulsar su propio negocio: un estudio de diseño de interiores al que ha llamado Elvipepel Design, emplazado en pleno centro de Zamora, en la calle Alfonso de Castro, número 13. "Poco a poco me fueron saliendo más proyectos que hicieron que me lanzase a fundar mi estudio de interiorismo. Igual, si no hubiese tenido esa publicidad tan a mano, hubiera resultado más difícil", aclara.

Sin embargo, llegar hasta dónde está, no ha sido un camino de rosas. "Tienes que tener la cabeza bien amueblada para gestionar tantos seguidores porque las redes son un arma de doble filo. Hay que enfrentarse a comentarios que muchas veces no son positivos. Es cierto, que yo no tengo muchos haters pero cuando me han dicho cosas negativas, intento ignorarlo", expresa.

Respecto a estos "haters", es decir, las personas que emplean comentarios y comportamientos negativos y críticos para abatir a otra persona haciéndola sentir mal, Elvira cree que Instagram debería tomar alguna solución para acabar con los insultos. "De la misma manera que borran una fotografía de un desnudo al instante, tendrían que frenar ese tipo de comentarios automáticamente", dice.

En su opinión, también sería imprescindible para acabar con estos comentarios perjudiciales, que todos los perfiles estuvieran identificados y "no fueran anónimos" ya que todas estas personas se escudan en identidades inventadas para atacar a otras sin ningún reparo.

"Nadie te asegura que porque subas muchas fotos vas a alcanzar notoriedad"

En cuanto a su profesión de influencer, Elvira reconoce que en la actualidad sigue siendo un trabajo que mucha gente (incluso personas jóvenes) no comprende, ni entiende el esfuerzo que requiere llegar hasta dónde ella está.

"Nadie te asegura que porque subas muchas fotos vas a alcanzar notoriedad. Además, el algoritmo de Instagram muestra lo que él cree que es interesante para cada seguidor por lo que, a veces, es más complicado conseguir likes."

"Me gustas" que, aunque no le obsesionan, sabe que son fundamentales para las empresas que hacen publicidad a través de la red. "La gente no entiende que me moleste el tener pocos likes, pero es que es mi trabajo y si no llegas a un determinado número, las marcas no te van a contratar", detalla.

Por este motivo, aconseja a las chicas que hoy piensen que pueden vivir únicamente de Instagram a que sepan que "es algo muy complicado y que te puede agobiar mucho si es tu única fuente de ingresos". Además de ser una labor a la que al principio hay que dedicarle mucho esfuerzo y horas sin llevarte nada a cambio. "Yo hice mi primera colaboración con 4.000 seguidores, ahora sería imposible porque das una patada y salen 15.000 perfiles con 4.000 seguidores. Así que hay que dedicarle mucho tiempo para que sea rentable y, aún así, nadie te asegura que vas a conseguir muchos seguidores subiendo muchas fotos al día, por lo que te tiene que gustar mucho", sostiene.

"Siempre he tenido los pies en la tierra, he sabido que era mi hobby que hasta donde llegue, llegué", afirma. Un trabajo que sabe que "cuesta entender", sobre todo el "tiempo que hay detrás" para hacer un contenido "elaborado y cuidado". Un empleo a tiempo completo, todos los días del año, en el que no se puede descansar lo que, en algunos momentos, puede resultar agotador e incluso "estresante" ya que, además, conlleva una búsqueda constante por crear un contenido original que mantenga la atención de la audiencia y una edición cada vez más profesional. Sin olvidar, interactuar con la comunidad. "No nos podemos quejar porque es algo que nos gusta. Pero, yo hay días que voy a Madrid y voy de un evento a otro, casi sin tiempo para comer", confiesa.

Una imagen que se contrapone con la que se refleja en el exterior. "Que bien vives, me dicen, no paras", comenta Elvira. Porque, a la vista de la mayoría del público, esa es la impresión que se tiene de la vida de las influencers. "La verdad es que, en ocasiones, me siento culpable porque solo subimos lo bonito, pero no te vas a grabar llorando, yo no lo veo necesario. La gente también tiene que entender que lo que estamos mostrando es una parte de nuestra vida, o sea, una parte muy pequeña y que todos tenemos problemas", reflexiona.

No obstante, la zamorana trata también de transmitir otro tipo de valores como hizo el pasado mes de noviembre durante su intervención en un acto por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "En Instagram, las influencer hemos tenido parte de culpa de infundir al materialismo y crear complejos editando las fotografías. Por eso, si puedo, quiero transmitir algún valor o algo que no sea todo el rato comprar y comprar. Me gusta colaborar porque no solo somos chicas guapas que nos hacemos fotos", declara.

Promoción de Zamora

Pero, además de transmitir sus principios, si hay algo que destaca en el perfil de Elvira es su pasión por mostrar la ciudad en la que nació. "De Zamora hay que presumir de ella todos los días y yo que tengo una voz ahí, lo hago". De este modo, ha conseguido que más de 36.000 personas que la siguen conozcan rincones zamoranos que no han pasado desapercibidos en la red. "Yo si puedo hacer publicidad de mi ciudad y ayudar un poco al turismo, pues encantada".

Un afecto por su ciudad que la ha llevado a permanecer viviendo en ella y desarrollar su empresa desde la misma. "Siempre invito a la gente a que vengan y conozcan la ciudad porque cuando me han hecho caso y han venido siempre me dicen que tenía razón y que Zamora es la gran desconocida", pronuncia. Un amor por la ciudad que hace que no se plantee cambiar de residencia. "Yo estoy fenomenal aquí y me gusta haber apostado por Zamora. Al final tengo mucho trabajo en Madrid pero es que esta a una hora en AVE para cuando me tengo que desplazar a algún evento o a alguna cosa por trabajo. Además, como están los alquileres, renta bastante vivir aquí y la calidad de vida que se tiene en Zamora, allí no la veo, pero claro... depende también de lo que cada uno quiera en la vida", opina.

Elvira sí lo tiene claro y, de momento, apuesta por crecer profesionalmente desde su ciudad. "Hay muchas opciones y se puede invertir en Zamora. Yo estoy aquí y me va bien", concluye.