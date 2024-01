Desde que Francisco Guarido gobierna Zamora -dos mandatos y unos meses del tercero-, el alcalde de la ciudad ha sido siempre el encargado de recibir a los Reyes Magos en la Plaza Mayor para entregarle las llaves de la capita que abren todas las casas de los zamoranos. Sin embargo, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar accedieron al Ayuntamiento no era él quien estaba en el escenario. En su lugar estaban el concejal socialista David Gago y la edil de IU Belén González.

"¿Dónde está Guarido?"

"¿Dónde está Guarido?", se preguntaba la gente, que echaba de menos a su alcalde en este momento mágico para los zamoranos. Nada que ver con su vena republicana ni con la creencia o no en estos personajes religiosos. La respuesta la dio enseguida el propio David Gago: "Tenemos que excusar a nuestro alcalde, Francisco Guarido, que se encuentra en casa recuperándose de una gripe y al que le deseamos una pronta recuperación", dijo el portavoz nada más comenzar su discurso.

No obstante, el regidor municipal quiso saludar a través de una carta a Sus Majestades y él mismo desveló lo que le había pedido en su carta: "Empiezo por pedir salud, esa que tanto necesitamos y cuya falta este año no me permite deciros estas palabras en la Plaza Mayor". Pero no solo salud para las personas, también para todo el ganado que en la provincia está sufriendo la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. "Pido vacunas para esos animales y ayuda para que la vaca y el buey puedan seguir formando parte de los belenes de nuestra tierra", detalló.

También centrado en las necesidades de la provincia, el alcalde expresó su deseo de que los jóvenes que queden "viviendo y trabajando para que los mayores no estén solos", a lo que sumó para todos paz, derechos sociales y más trabajo", sin olvidar a los más pequeños de la casa, para quienes pidió "familia y amigos que les quieran, personal sanitario cerca de sus casas, escuelas también, pero con sus vacaciones, para seguir aprendiendo a ser mayores. Y juguetes, para seguir siendo niños y felices".