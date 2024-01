Humedades y filtraciones, el problema endémico de dos parkings municipales de Zamora

Se construyeron durante el mandato de Antonio Vázquez en el Ayuntamiento y no pasaron muchos años antes de que empezaran a aflorar algunos problemas de humedades y filtraciones que, lejos de ser pasajeros, han ido a más con el paso de las décadas.

La situación que sufren los aparcamientos municipales de La Constitución y San Martín, que se construyeron aprovechando el boom de fondos europeos de la época, ha llegado hasta tal punto que la situación derivada de una mala impermeabilización incide directamente en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos en estos estacionamientos subterráneos. Algo tan necesario para un parking subterráneo como es el ascensor se estropea con cierta frecuencia debido a ese problema de humedades y la reparación que requiere no es barata.

Eso hace, por ejemplo, que el ascensor de San Martín lleve meses con el cartel de averiado y la reparación no sea sencilla, mientras que el de la Constitución también sufrió hace no mucho un problema similar.

El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha reconocido que la situación que tiene el estacionamiento subterráneo de la Constitución "no es la mejor" ya que existen "deficiencias estructurales de impermeabilización".

Eso ha provocado que en ocasiones cuando llueve el agua se filtre y aunque se ha pintado con aplicación de un tratamiento antihumedad en menos de un año vuelve a estropearse y se vuelve a inundar.

Gago admite que el problema por la deficiente impermeabilización no es fácil y sería necesario realizar una obra que "no es barata". Por ello, los servicios técnicos tienen en mente un proyecto para definir cuánto cuesta exactamente solucionar el problema, en una actuación que no se antoja fácil y que el edil de Protección Ciudadana atribuye a que existió "una mala construcción y una mala impermeabilización de origen" tanto en el parking de la plaza de la Constitución como en el de San Martín. En ambos, las humedades afectan directamente al mecanismo del ascensor y llegan a quemar la placa base del elevador que no se repara de forma fácil ni barata. A eso atribuye el edil el hecho de que actualmente no funcione el elevador en el estacionamiento de San Martín. "El agua se cuela, cae sobre la placa eléctrica del ascensor y la cortocircuita", ha explicado Gago, que ha recordado que la última vez que se cambió esa placa en San Martín no duró ni medio año antes de que volviese a estropearse.

Una situación similar se vivió en el parking de la Constitución entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Estacionamiento comercial

Respecto al futuro de ese céntrico aparcamiento subterráneo, David Gago ha apuntado que la idea que tiene el Consistorio es la de que cuando dentro de menos de dos años concluyan las obras de remodelación del Mercado de Abastos y éste recupere su actividad se establezca algún tipo de mecanismo para que ese parking pueda ser utilizado preferentemente o en condiciones más ventajosas por los clientes del comercio local.

Junto a esa preferencia para favorecer las compras en el comercio de proximidad, el Ayuntamiento de Zamora también sigue adelante con los trámites para adquirir dos vehículos tipo furgón de movilidad eléctrica y cero emisiones de CO2 que servirán para llevar las compras a los clientes que lo deseen con el fin de que no tengan que ir cargados.

La idea de la Concejalía de Comercio es la de ceder esos vehículos a la asociación de comerciantes una vez que sean recepcionados por el Ayuntamiento para que sea Azeco la que gestione su uso.