Obligada a pagar el IBI de los 40 garajes y trasteros del bloque en el que vive en Zamora

La zamorana a la que el Ayuntamiento de la capital cargó el IBI de todos los trasteros y garajes del edificio en el que vive deberá abonar la cuantía requerida por el servicio municipal de Recaudación y Rentas, los 2.277 euros, y después reclamar esa cantidad a sus vecinos o impulsar la regulación de estos bienes que se hayan en situación de indiviso.

De modo que, tendrá que promover los trámites ante la Gerencia Territorial del Catastro para iniciar la división horizontal de esos bienes inmuebles para que no vuelva a repetirse esta situación. Otra alternativa es que lleve a cabo de forma individual la separación parcial de la propiedad.

El Ayuntamiento, que contesta a la zamorana con el informe del Catastro, no tiene referencia de la titularidad cada uno de los 40 bienes asociados no a cada piso del bloque en el que reside, sino a la comunidad de vecinos es la propietaria de todas las plazas de garaje y de los trasteros al no haber una persona jurídica.

Esta situación, que no es ilegal de acuerdo con el Catastro, lleva a la institución a cargar el tributo municipal del conjunto de esos bienes a un solo vecino, persona jurídica que sí se ve abocada a asumir el desembolso, con absoluta sorpresa, como ha ocurrido en el caso de la persona que recurrió el abono de ese IBI.

El Ayuntamiento le remite al cambio de titularidad ante la Administración estatal competente para solventar este entuerto, ante el informe técnico de la misma que indica textualmente que "lamentablemente esta Gerencia no puede hacer nada que exceda de la voluntariedad de los titulares. Esto implica que el procedimiento legal para que cada propietario pague su IBI se inicia en cualquier momento a instancias del interesado y sin sujeción a plazo o término" del mismo. En ese mismo texto agrega que "no existe obligación legal para la formalización" de ese cambio de titularidad de cada uno de los 40 trasteros y plazas de garaje.

El Consistorio rechaza con ese argumento el recurso de la zamorana que tendría que acudir al Juzgado Contencioso para tratar de evitar que se le embargue por un pago que corresponde a toda la comunidad y a una persona en concreto. El pleito podría dejar el asunto en tablas, puesto que no existe la división horizontal de esas propiedades, por lo que la perjudicada parece abligada a abonar los 2.277 euros (con recargo incluido por impago del primer recibo que le llegó) y abordar la cuestión con el resto de dueños de estas estancias.

A esta vecina, el IBI anual se le multiplicó por cuarenta al endosarle el Ayuntamiento plazas de garaje y trasteros que no le pertenecían. El servicio municipal de Recaudación y Rentas viene haciendo el mismo "regalo" de forma aleatoria a los titulares de los inmuebles cada año, una auténtica "lotería".