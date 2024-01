La ilusión llena las calles de Zamora

La magia, una vez más, hizo que la ligera lluvia que amenazaba la tarde se evaporara para dar la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente como se merecen en Zamora. Cientos de niños —con sus padres y abuelos— abarrotaban todo el recorrido, ajenos a la bajada de temperaturas de estos días. La ilusión podía con todo y poder ver a Sus Majestades antes de irse a la cama era su objetivo principal esta tarde, aparte de llenarse los bolsillos de dulces, repartidos por los pajes que acompañaron a Melchor, Gaspar y Baltasar en este magno desfile.

En sus bolsas cabían 60.000 piruletas y más de dos toneladas de caramelos, además de pequeños cuentos infantiles y cuadernos para colorear, gentileza del Ayuntamiento de Zamora a petición de los propios monarcas, que querían con estos obsequios fomentar la lectura y la creatividad de los niños y niñas zamoranas.

Los grupos de baile y bandas de música de la ciudad tuvieron la oportunidad de acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido, arropados por cerca de medio millar de pajes y voluntarios de varias asociaciones.

Persia, Egipto y Tailandia fueron la inspiración de los maestros carrocistas para los tronos sobre los que recorrieron los reyes las calles de la capital. A estos se les unieron otras tres carrozas de vistosos colores —donde viajaban emisarios y heraldos reales, astrólogos y cortejos— en un desfile en el que no faltó la música en ningún momento, además de actuaciones circenses, con zancos, malabares, diábolos o monociclos.

Inicio del desfile

Ellos fueron los encargado de abrir el desfile, después de que en la ronda de San Torcuato se anunciara la llegada de los reyes con las bombas.

Tras los miembros de ese circo ambulante, una representación del belén viajaba en la primera carroza, seguida por un original elefante mecánico aunque los mayores aplausos fueron para las carrozas reales.

En la Plaza Mayor esperaban a los magos de Oriente el primer teniente de alcalde, David Gago, junto a Ana Belén González.

Francisco Guarido se había excusado debido a una gripe, aunque quiso saludar vía postal a los regios visitantes y desvelar lo que el propio alcalde de la ciudad había pedido en su carta. "Empiezo por pedir salud, esa que tanto necesitamos y cuya falta este año no me permite deciros estas palabras en la Plaza Mayor". Pero no solo salud para las personas, también para todo el ganado que en la provincia está sufriendo la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. "Pido vacunas para esos animales y ayuda para que la vaca y el buey puedan seguir formando parte de los belenes de nuestra tierra", detalló.

Vivienda y trabajo para los jóvenes

También centrado en las necesidades de la provincia, el alcalde expresó su deseo de que los jóvenes que queden "viviendo y trabajando para que los mayores no estén solos", a lo que sumó para todos paz, derechos sociales y más trabajo", sin olvidar a los más pequeños de la casa, para quienes pidió "familia y amigos que les quieran, personal sanitario cerca de sus casas, escuelas también, pero con sus vacaciones, para seguir aprendiendo a ser mayores. Y juguetes, para seguir siendo niños y felices".

Recogieron los Reyes Magos estas peticiones de parte del alcalde y también las llaves de la ciudad, aquellas que necesitan para poder entrar en las casas de Zamora y depositar junto al árbol, cerca de los zapatos limpios o próximos al belén, todos los regalos de aquellos que se han portado bien en el 2023 que acabamos de despedir y que prometen seguir haciéndolo también este año.