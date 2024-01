El Ayuntamiento de Zamora inicia el nuevo parque de bomberos con 3,43 millones de inversión

El Ayuntamiento de Zamora no ha esperado a resolver el concurso para designar la dirección de obra externa para comenzar los trabajos del nuevo parque de bomberos de la ciudad. El Consistorio ya ha procedido a firmar el contrato de la obra con la UTE Vilor-Mahoci, un acuerdo que rubricaron ambas partes el pasado viernes, según han informado fuentes del Servicio de Contratación municipal.

A partir de esa fecha se ha puesto en marcha el contador para ejecutar los trabajos, que tienen un plazo de obra de un año y medio, por lo que a principios del verano de 2025 deberá estar listo el nuevo edificio de los bomberos de la capital zamorana.

Ese pistoletazo de salida que supone la formalización del contrato se ha dado lo antes posible con el fin de agilizar los trabajos y estar prevenidos ante cualquier contratiempo que pudiera surgir. Al estar las obras cofinanciadas con fondos europeos de la iniciativa Interreg, existen unos plazos máximos de ejecución que si no se cumplieran supondrían perder el 80% del coste del proyecto, que se pagará con dinero procedente de Europa.

Coste y plazos

La inversión asciende a 3.432.750 euros, IVA incluido. Con ese dinero, la UTE conformada por la empresa valenciana y la salmantina deberá acometer las obras del proyecto, el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos y el estudio geotécnico del nuevo parque, que se ubicará en un solar municipal situado en la avenida Cardenal Cisneros, entre el Centro de Transportes y las instalaciones de mantenimiento de carreteras del Ministerio de Transportes.

Tras la formalización del contrato, la UTE debe presentar este mismo viernes el programa de trabajo de las obras y a mediados de mes tendrá que tener ya listo el plan de seguridad y salud y un plan de tratamiento de los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir, según figura en el contrato.

El acuerdo fija además que la UTE ofrecerá una garantía de las obras dos años mayor a la legalmente establecida.

Un edificio, cocheras y una torre de prácticas de nueve plantas en Cardenal Cisneros

El nuevo parque de bomberos al que se trasladarán los profesionales de extinción municipales desde su actual emplazamiento de la antigua estación de autobuses dispondrá de 2.700 metros cuadrados sobre una parcela de 7.300 situada muy cerca de la conocida rotonda del Sancho, en la que confluyen las avenidas de Galicia y Cardenal Cisneros.

Además de las cocheras y el edificio de servicios en el que los bomberos pasan sus turnos de 24 horas, las instalaciones incluirán una torre de maniobras de nueve pisos que los integrantes del Cuerpo utilizarán para realizar prácticas de forma habitual. En lo alto de la torre se ubicará una antena de telecomunicaciones que en su punto más alto alcanzará los 25 metros de altura.

Al concurso para ejecutar las obras únicamente se presentó la UTE adjudicataria, con una mínima rebaja sobre el presupuesto de licitación, después de que el año pasado la anterior licitación quedara desierta y fuera necesario incrementar en unos 400.000 euros el dinero destinado a la actuación.

No hay mal que por bien no venga, ya que ese retraso se ha compensado con la financiación externa lograda para que la mayor parte del coste no tenga que salir de las arcas municipales. Queda pendiente de resolver el concurso de la dirección de obra, por lo que inicialmente serán los propios técnicos municipales los que la supervisarán, hasta el momento en el que se adjudique ese contrato complementario que podría concederse por algo menos de 58.000 euros.