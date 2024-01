El turismo rural de Zamora pierde 9.500 viajeros entre enero y noviembre de 2023

El turismo rural no logra remontar el mal año que ha representado 2023 para el sector. Pese a que los datos del mes de noviembre, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, son positivos, no son suficientes para reflotar una mala situación que se arrastra a lo largo de todo el ejercicio. Las cifras del INE apuntan a que en el undécimo mes del año pasado Zamora contabilizó 3.831 viajeros que optaron por los alojamientos rurales de la provincia, sumando los nacionales y los extranjeros, lo que supone 273 más que los registrados ese mismo mes del año 2022. Pese a todo, el cómputo entre enero y noviembre arroja números rojos, con un decremento del turismo rural de la provincia cifrado en casi 9.500 viajeros menos que en los once primeros meses del año anterior. En total, los viajeros entre enero y noviembre de 2023 sumaron 53.107 frente a los 62.566 que visitaron los alojamientos rurales zamoranos en el mismo periodo de la anualidad anterior.

Los datos del conjunto de Castilla y León ponen de relieve que la comunidad lideró el pasado mes de noviembre el turismo rural con 111.074 pernoctaciones, un 4,6% más que en el mismo mes de 2022, mientras que contabilizó 52.544 viajeros, lo que representa un 1,7% menos, según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros publicada por INE y recogida por la Agencia Ical. La comunidad, que recibió a 50.110 visitantes españoles y 2.434 residentes en el extranjero, volvió a superar en noviembre a Cataluña, que se situó en segundo lugar con 32.544, seguido de cerca por Andalucía, con 28.439, y Castilla-La Mancha, en tercer lugar, con 26.220. En el conjunto de España, el volumen de viajeros subió un 3,1 por ciento, hasta los 258.821, de los que un 20,3 por ciento eligió la comunidad. En cuanto a las pernoctaciones, aumentaron un 4,9 por ciento, hasta las 591.996, de las que un 18,7 por ciento se registraron en Castilla y León -105.260 residentes en España y 5.815 de extranjeros-. Estancia media En Castilla y León, la estancia media en alojamientos de turismo rural fue de 2,11 días, por debajo de los 2,2 de media nacional. A lo largo del mes de noviembre permanecieron abiertos 3.498 establecimientos que ofertaban un total de 31.558 plazas y empleaban a 4.976 personas. La ocupación media por plaza fue del 11,7 por ciento, porcentaje que los fines de semana se incrementó al 31,2 por ciento, mientras que la media nacional se situó en 12,4 y 29,4 por ciento, respectivamente.