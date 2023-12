"Lo sensato es que a mitad de mandato esté claro quién me va a dar el relevo como candidato de IU de Zamora"

Dentro de seis meses cumplirá 25 años como concejal del Ayuntamiento de Zamora y nueve con el bastón de mando municipal. Con una trayectoria tan dilatada, Francisco Guarido piensa ya en su relevo en la Alcaldía de Zamora y, aunque promete concluir el mandato, pide que a más tardar en 2025 se conozca quién le sustituirá como candidato de IU. Ofrece también en la entrevista el perfil de quien considera la persona idónea.

–A punto de comenzar 2024, ¿cómo será la Zamora de 2025?

–Será mejor porque el Ayuntamiento tiene ahora muchísimas cosas en tramitación y gran parte de ellas van a empezar en 2024. Va a ser un año de obras muy importantes en la ciudad y en 2025 empezaremos a ver los resultados de esas obras. No se van a terminar todas para entonces pero sí que se van a dar un vuelco a la estética de la ciudad, y para bien.

–Por cierto, en lo personal, ¿cómo pasará Francisco Guarido la Nochevieja?

–Como casi todas las nocheviejas de los últimos 45 años, en familia. Con mi familia de aquí de Zamora, y estoy muy bien. Desde luego no aspiro a otra cosas.

–Y el día 2, de nuevo al curre. ¿Cómo es su agenda para esa jornada?

–Como la de un día normal. Yo no suelo coger ningún día de vacaciones, y mucho menos en navidades, porque a final de año en las administraciones la potencia de trabajo es considerable porque hay que cerrar el ejercicio, pagar las últimas facturas y empezar a hacer la liquidación. Para mi el día 2 será un día más.

–Son ya nueve años comiendo las uvas con el bastón de mando municipal, y eso que el año pasado renegaba de volver a comerlas en el cargo. ¿Algún deseo especial de fin de año como alcalde?

–El deseo de final de año, si ponemos de lupa en la sociedad, tiene que ser un deseo clásico, el de salud y trabajo, que es lo fundamental. Desde el Ayuntamiento en la salud podemos hacer poco, pero en el trabajo hacemos todo lo que podemos con los planes de empleo, que siempre admitimos todos, y creando el mayor trabajo posible, tanto directo como indirecto a través de las concesionarias. Ninguna concesionaria ha bajado el número de trabajadores, incluso han aumentado, tanto en ayuda a domicilio, como en el autobús urbano, parques y jardines o recogida de basuras y limpieza.

–¿Entre los deseos de 2024 también podía estar la nueva sede de la Policía Municipal?

–Es de las obras que tienen que estar acabadas en 2024. Ahora, por fin, va bien, después de haber reducido el 80% la renta durante los próximos diez años. Una vez que se traslade la policía, que supongo que será después del verano de 2024, comenzaremos para que el Museo de Baltasar Lobo sea una realidad en el Ayuntamiento viejo.

–¿Ha llamado ya, aunque solo sea por afinidad política, al nuevo ministro de Cultura para plantearle el tema del arreglo de la muralla?

–No, aún no hay organigrama y no queremos agobiarle. Cuando hace cuatro años se nos empezó a atender económicamente esa reivindicación lo hizo un director general. Por eso vamos a esperar un tiempo, pero el objetivo sí es ir a verle inmediatamente y decirle que no es suficiente dos millones. No nos podemos conformar con eso. Tenemos que intentar rascar más dinero porque no solamente es la avenida de la Feria la que tiene que remodelarse, sino fundamentalmente también todo lo que es la ronda del Degolladero y las peñas de Santa Marta. Hay muchos tramos de muralla que están en muy mal estado y nosotros la estamos descubriendo para que sea una realidad cultural importante en la ciudad, naturalmente con la rehabilitación.

–¿Por dónde pasa el futuro político de Francisco Guarido, más allá de 2027, cuando acaba el actual mandato municipal?

–No hay ningún futuro salvo la militancia en mi partido político, si es que todavía sigue existiendo, cosa que tengo mis dudas.

–¿En una Zamora que es más "guaridista" que de Izquierda Unida no sería más inteligente o más conveniente políticamente hacer un relevo en la Alcaldía con el nuevo candidato antes de acabar la legislatura?

–Uno de mis objetivos es llegar a 2027 con un candidato afianzado en cuestiones municipales y que sea mínimamente conocido. No podemos llegar a la crítica en la misma situación que en este momento, es lo razonable. Que la sociedad es guaridista, pues yo solamente soy la punta de lanza de una organización. Es evidente que nosotros ganamos la alcaldía por nuestro trabajo en la oposición durante 16 años, pero ese trabajo de la oposición ha estado respaldado por un grupo muy importante. El otro día repasamos y habíamos repartido de la revista "Tu cIUdad y tu provincia", en 137 números, más de cuatro millones de revistas. Eso no podría hacerlo yo solo, es evidente. Detrás de mi tengo un grupo potente que sabe hacer muchas cosas en política y que me ha ayudado en los años de oposición y ahora en los de Gobierno. Nunca se habría conquistado la Alcaldía solo con mi propia actividad.

–¿Ese relevo tiene que darse entonces como muy tarde en 2026?

–Eso es de sentido común. Nosotros tenemos que llegar a 2027 con un candidato y debe de salir, yo creo, de entre los concejales que en estos momentos están conmigo, o de cualquier otro militante. Nosotros tenemos que llegar al ecuador del mandato con una posición de relevo clara, porque eso es lo inteligente, lo sensato y lo responsable. Es, sobre todo, mi responsabilidad. Yo no me puedo marchar, con las manos en los bolsillos y "hasta luego Lucas". Tengo que dejar las cosas preparadas. Soy una persona de partido, siempre he actuado de manera responsable y voy a seguir haciéndolo.

–¿Eso implicará cambios en la conformación del equipo de Gobierno?

–No.

–¿Y en la Alcaldía usted sí que permanecerá hasta 2027, aunque se sepa antes quién es el candidato?

–Absolutamente. Yo tuve un compromiso en la campaña electoral que fue claro, a pesar de las habladurías sobre si iba a seguir o no, dije que iba a estar donde me pusieran los ciudadanos, gobierno u oposición. Por los resultados electorales puedo estar en el gobierno y lo voy a estar cuatro años. Si hubiera estado en la oposición, igual. Ya lo estuve 16 años y podía estar 4 más perfectamente. En la oposición se hace un trabajo de la misma calidad que en el gobierno. No seguiría el ejemplo de otros que si pierden se largan y además mejoran posiciones políticas por perder. Jamás seguiría ese ejemplo.

–Si tuviera que delegar ahora mismo en alguien porque le pasara algo, como cuando tuvo que hacerlo por el problema de la vista hace unos meses, ¿en quién lo haría?

–No va a pasar nada. Estoy ahora bien y no me planteo esa posibilidad.

–¿Pero tiene en el ojo alguna niña bonita o algún niño bonito dentro del Ayuntamiento?

–Hombre, dentro del Ayuntamiento los relevos tienen que ser evidentemente con gente que tenga una edad razonable. No voy a decir un nombre pero es evidente que hay un grupo dentro del equipo de Gobierno que somos los más veteranos, pero con mucho, y que el candidato tiene que ser alguien de fuera de ese núcleo de veteranos, que nos mantendremos dentro de la militancia política para ayudar a quien esté, como antes han hecho con nosotros. Es decir, todos somos gente de partido y vamos a seguir ahí, no nos vamos a ir nadie. Pero el relevo, desde luego, tiene que venir de gente nueva, pero de una edad de eso que se llama ahora personas maduras.

–¿Tiene que haber entonces relevo generacional?

–Sí, claro.

–¿Y si en 2027 a usted le tentaran en Madrid con un cargo de partido en Izquierda Unida o de Gobierno se iría para allí?

–No, por dos motivos. Uno es que soy una persona de Izquierda Unida que he estado toda la vida en el Ayuntamiento y, desde luego, aquí voy a acabar eso que se llama la carrera política institucional. Desde luego seguiré como militante ayudando a quien pueda estar. Segundo, porque las derivas en las que ahora están entrando las coaliciones apoyadas por Izquierda Unida, no veo que tengan un gran futuro. Nunca vi con un gran futuro la unidad popular, ni las ciudades del cambio, en la que por cierto no entraba Zamora, ni vi un gran futuro a Unidas Podemos y no veo con un gran futuro Sumar. De hecho, ya se está empezando a desmembrar y a disolver en parte. Estamos haciendo continuamente desde hace nueve años experimentos que no salen y eso es otro de los motivos por los que dentro de esas coaliciones un tanto insípidas yo no tengo cabida.

–¿Qué le ha llevado en los últimos meses a cambiar de estrategia y que se le vea más en actos públicos y presentaciones de proyectos?

–Creo que la estrategia es la misma, que mediáticamente soy bastante austero. No se puede decir que estoy todo el día provocando titulares o fotos. La gente me conoce como soy y los que estáis en los medios de comunicación lo podéis corroborar. No soy consciente de haber salido últimamente en muchos más actos, lo que pasa es que ha coincidido que en los últimos dos o tres meses hemos terminado algunas obras y vamos a hacer la presentación de esas obras con el concejal del ramo, Pablo Novo. Tampoco se puede decir que haya aumentado mi presencia pública, si no que apoyo esa divulgación de las obras nuevas de movilidad, que son muy interesantes para la ciudad, y sobre todo en apoyo de la Concejalía de Obras.

–¿Es casualidad que se le vea tanto en las fotos con Novo?

–Es que la Concejalía de Obras es una de las que tiene más desarrollo político, pero también lo tienen otras concejalías. Si contamos actos, probablemente la Concejalía de Cultura, la de Fiestas y de la Comercio son las claves en el Ayuntamiento de proyección pública. Algunas protagonizadas por el PSOE con legitimidad absoluta.

–Lo digo porque Pablo Novo es, de los concejales de Izquierda Unida, con el que más fotos se hace últimamente.

–Es que es lógico.

–¿Piensa utilizar más el coche oficial ahora que parece que se le ve más fuera de la Casa de las Panaderas y que va a tener uno nuevo?

–No, lo voy a utilizar lo mismo. Lo de si nos movemos o no en el coche oficial son clichés que utiliza la oposición, son frases que no van más allá. El concejal que más lo utiliza es evidentemente el de Turismo, porque es el que más se mueve. El Ayuntamiento de Zamora no es como hace 25 años, donde tenías que ir a ver a Fulano y a Mengano a las direcciones generales de Madrid y de Valladolid y con el bolígrafo y el cuaderno para ir apuntando. Ahora hay otros medios de comunicación que nosotros también aprovechamos. Los desplazamientos en el coche oficial están probablemente muchas veces más dirigidos a provocar las fotos que al trabajo real y desde luego yo voy a seguir igual con el coche oficial.

–¿Le ha sorprendido la actitud de la oposición al no votar en contra de los presupuestos y el PP tampoco en contra de la subida de impuestos?

–Siempre he dicho que en este ayuntamiento, no solo ahora, también en mandatos anteriores, la oposición ha sido educada, tranquila y con propuestas alternativas que se llevan a pleno y se debaten. Somos un espejo en el que se debieran mirar otras administraciones como las Cortes de Castilla y León, el Congreso de los Diputados o incluso el Ayuntamiento de Benavente. El trato es muy correcto y muy especialmente en este mandato. El apoyo del PP con su abstención a las ordenanzas fiscales denota que se está haciendo una oposición razonable, porque la oposición no siempre es decir que no. Recuerdo que con los alcaldes Antonio Vázquez y Rosa Valdeón yo votaba más veces con el equipo de Gobierno que el PSOE... y no pasaba nada.

–¿Qué regalo de 6 de enero pediría a los particulares reyes magos de la política regional y nacional Fernández Mañueco, Pedro Sánchez y Felipe VI?

–A Felipe VI no tengo nada que pedirle porque es una figura puramente institucional, que tiene solo labores de representación simbólica. Con el Gobierno de España y con el de la Junta de Castilla y León hay que ser reivindicativo y muy especialmente con el Ejecutivo del Estado, que es quien tiene que manejar la política de ordenación del territorio con contundencia y darse cuenta de que la situación del oeste de España es económicamente crítica. No podemos seguir así. Durante muchísimas décadas se ha desplazado toda la economía al Mediterráneo. Es un error gravísimo. Una despoblación de esta magnitud de la parte occidental de España es inasumible en una economía de un Estado que tiene que ser equilibrado. Hay que fijarse más en estos territorios, darle medios, infraestructuras y traer empresas.