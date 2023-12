Los grandes proyectos para Zamora, en manos de ministros de Castilla y León

Los dictados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han querido que las principales reivindicaciones de Zamora con el nuevo Ejecutivo salido de las últimas elecciones estén en manos de ministros de Castilla y León, la leonesa Margarita Robles, titular del Ministerio de Defensa y el propietario de la Cartera de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente.

La primera continúa del Gobierno anterior y estaba ya de ministra de Defensa cuando el presidente Pedro Sánchez anunciara en una campaña electoral la construcción de un nuevo campamento militar en las instalaciones abandonadas de Monte la Reina, en Toro, terrenos que habían estado en subasta pública durante años pero se pretendían recuperar para la Defensa Nacional.

El proyecto ha generado altas expectativas y el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas y sociales, por más que el asunto vaya más lento de lo que todo el mundo querría. Precisamente hace muy pocos días llegaba una nueva señal de que el proyecto, en fase de tramitaciones urbanisicas, no está muerto.

Este mismo mes el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea decía que el campamento de Monte la Reina albergará un millar de miliTares en un plazo de dos años, durante el Foro de la Escuela de Negocios Next Educación y la Universidad Isabel I. "Instalaremos cuarteles para acoger hasta mil militares para 2026, con dos unidades tipo batallón que pertenezcan a las especialidades fundamentales de armas que están en provincias cercanas", detalló en su intervención.

Enseñat y Berea afirmó que el plan de Monte la Reina está "arraigado" en Zamora y que "contribuirá a la mejora de la situación socioeconómica de la zona y a revertir el envejecimiento", indicó, subrayando que "el proyecto está encaminado, creo que es posible y estoy seguro que lo vamos a hacer. Todos los días la ministra me comunica su ímpetu para que ese proyecto vea la luz", añadió.

No está mal que salga a la luz de vez en cuando ya que pese a las promesas políticas no se ven avances significativos en esta actuación.

Autovía A-11

Peor pinta lleva otra de las reivindicaciones pendientes en la provincia, la conversión en autovía de la A-11 que los partidos que se alternan en el Gobierno, PSOE y PP prometen cuando están en la oposición pero nunca hacen cuando sus correligionarios ocupan el sillón en La Moncloa.

El nuevo titular de Transportes (lo que antaño se llamó Obras Públicas o Fomento), Óscar Puente prometió avances en la parte de la A-11 que vertebra la comunidad, de Valladolid a Soria, pero, advirtió, esto del Oeste, de Zamora a la frontera, está muy verde. Salvo el kilómetro y medio de enlace con la frontera, el resto, que parecía al menos lanzado no parece que esté en disposición de ver una sola máquina en mucho tiempo.

Y es que el vallisoletano se sinceró, precisamente en una visita en la lado este de la A-11 y dijo que el tramo Zamora-frontera no cuenta con la documentación e informes necesarios. "Algunos tramos no tienen siquiera estudio, así que he de ser muy franco y no prometer lo que no puedo cumplir a corto plazo".

El AVE

Tiene el ministro otra patata caliente, convertir el potencial del AVE en una realidad, despues de que el éxito de la infraestructura se haya convertido en una pesadilla para los viajeros de Zamora debido al alto coste de los billetes cuando no la imposibilidad de encontrar plazas. También se ha pronunciado recientemente el ministro, que fía para este primer trimestre del año la llegada de los nuevos Talgo Avril que deben ser el elemento fundametal que permita aumentar la oferta de plazas...desde Galicia a Madrid, claro. Zamora, como parada intermedia, debería participar en el festín, así como con la llegada de los nuevos servicios Avlo de bajo coste de Renfe, que deben proporcional tarifas más baratas.

En esto parece que hay buena disposición del ministro. No tanto en otras reivindicaciones, como la de la recuperación de la Ruta de la Plata, que tendrá que esperar a que concluya el estudio de viabilidad o la entrada de la alta velocidad lusa por Braganza, que cuenta con un grupo de entusiastas en el país vecino, mientras que en este, incluida la provincia de Zamora, nadie quiere creerse.

Despoblación

También está pendiente la solución del "cuello de botella" de la vía única de Olmedo a Zamora, aún en pañales. El Gobierno tiene aún mucho trabajo por hacer en el despliegue de la fibra y más ahora que muchos pueblos han quedado ya sin teléfono fijo por la defunción del par de cobre, en políticas de despoblación y el impulso de medidas como la fiscalidad diferenciada (las ayudas al funcionamiento tipo Soria), el arreglo de las carreteras y autovías existentes, con firmes en muchos casos infames, o el abordaje de problemas como la gestión del lobo la enfermedad hemorrágica epizoótica de los rumiantes.