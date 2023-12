Toni Bright, mentalista: "La gente necesita ver para creer, cuando debería de ser creer para ver"

El mago mentalista Toni Bright regresa al Teatro Ramos Carrión con su último espectáculo el viernes día 29 de diciembre a las 19.00 horas.

–Mago o mentalista, ¿con qué término se encuentra más cómodo?

–Mentalista, mago de la mente. Yo uso ese término para no llevar a engaños a la gente porque desgraciadamente hoy en día la cultura mágica no es muy amplia en España. A veces se piensa que un hipnotista es lo mismo que un mentalista, cuando no es lo mismo. El primero hace hipnosis y una mentalista dobla cucharas, tenedores, contacta con espíritus, hace telepatía…

–¿Con qué técnica mágicas empezó usted?

–Desde el principio hice mentalismo. Todo se debe a que cuando era pequeño vi a un mentalista doblar una cuchara en televisión y me quedé flipando. Desde entonces quise ser mentalista y ha sido muy bonito dedicarse a lo que a uno le gusta y a lo que a uno le llena.

–¿Cómo ha sido el camino hasta lograrlo?

–Realmente ha sido bastante complejo y bastante difícil, lo cual es una pena porque el mundo de la magia no está muy bien visto en España por desgracia. Es una pena que en la mayoría de teatros a nivel nacional no haya magia en Navidad cuando de la Navidad es magia. Es una pena porque es un espectáculo que puede llegar a niños, a los adultos o a la tercera edad. Es un espectáculo que engloba y gusta a varias generaciones.

–¿Por qué dice que no está bien visto este arte?

–Eso me gustaría saber más a mí. Por desgracia es mejor ver y callar que comentar. A veces, también la gente que programa en los teatros lo hace pensado en lo que les gusta a ellos y no pensando tanto en el público. Tiene que haber de todo para todos los públicos.

–¿Qué caracteriza al espectáculo que pondrá en escena en el Teatro Ramos Carrión de Zamora?

–Es un espectáculo destinado desde los 7 a los 99 años. Es una propuesta muy dinámica e interactiva, muy participativa y muy sorprendente donde hay humor, improvisación y misterio. El público podrá ver cómo doblo o corto por la mitad sus llaves de casa y luego se las devuelvo como ni no hubiera pasado nada e incluso cómo se influye en las personas, pero voy a destripar más, (risas) porque quiero que los asistentes vengan se diviertan y lo pasen bien.

–¿El público acude a un espectáculo de mentalismo con prejuicios?

–En la mayoría de los casos sí porque vienen con la idea de intentar ver dónde está el truco, dónde está la trampa… Sin embargo, cuando la gente sale al escenario eso ya nunca más lo vuelve a pensar, sino que recuerda la experiencia que ha vivido y deja de buscar tres pies al gato porque a veces no lo tiene. Lo que sí hay son días, meses y años de trabajos detrás de cada número. Es necesaria mucha dedicación para hacer un número sobre un escenario y siempre tienes salida a, b, y c porque te pueden salir mal. Un buen profesional tiene muchas opciones y cuando algo sale mal, que, a veces pasa, pueda resolverlo.

–Y ¿le ha salido alguna vez algún número mal?

–Sí, como a todos en su trabajo, pero afortunadamente no se notó porque tenía rodaje suficiente para tener varias opciones para resolver (risas). Llevo más de 15 años de profesión.

–¿Ha cambiado durante este tiempo la concepción de la magia?

–Antes la gente era más crédula, ahora es más incrédula y resulta más complicado convencerles de algo. Ahora no se cree nada de nadie, empezando por los políticos y acabando por los mentalistas (risas). La gente ahora necesita ver para creer, cuando debería de ser, creer para ver. La gente confía menos en la gente y luego alguien dice que en un número hay imanes y todo el mundo está constantemente buscando imanes en todo. Mi objetivo es que el público se olvide de todo lo malo que hay en el mundo durante hora y media, que descubran que también hay cosas buenas y bonitas. Es muy importante que la población vea magia porque hay pocos espectáculos que hagan reír, llorar, sorprendan y ofrezcan misterio.