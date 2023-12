El bajo Mauro Pedrero debuta en el Teatro de la Maestranza de Sevilla

El bajo Mauro Pedrero debuta en el Teatro de la Maestranza con la ópera "El barbero de Sevilla", una coproducción del Teatro Real del Retiro con el liceo sevillano dirigida al público familiar.

Tras haber más de una veintena de funciones en el Teatro Real del Retiro el zamorano ha pisado por primera vez el escenario ese teatro hispalense. El cantante lírico llegó al proyecto a través de una audición para la que llamó el director musical Rubén Sánchez-Vieco a quien conoció en una master class tiempo atrás.

"Me dijo que necesitaban un bajo e hice una audición en el Teatro Real para la directora de escena Rita Consentino y para él", explica el músico que ha cantado en el Teatro Romano de Mérida, en el Auditorio Nacional o en el Miguel Delibes.

En esta ópera, una adaptación orientada al público familiar con textos en castellano e intercala números musicales, Mauro Pedrero pone voz al personaje de Basilio. "Es una gran satisfacción por el tiempo invertido y dedicado en esta pasión", indica.

El zamorano interpreta un rol con bastante peso dentro de la trama del espectáculo y canta "una de las árias más famosas y más representativas" de esta ópera y "una de las piezas más importantes que interpretan la voz de bajo".

Mauro Pedrero estudió el grado profesional de Percusión en el Conservatorio Miguel Manzano de Zamora para luego pasar a la Escuela Superior de Canto de Madrid. Orientó su trayectoria hacia el canto porque "tenía claro que no me quería dedicar a la percusión clásica. En Madrid estuve trabajando mucho tocando la batería, pero el canto me iba atrapando poco a poco", aporta el músico.

Para el nuevo año, el zamorano Mauro Pedrero, especializado en la época barroca, clasicismo y primer romanticismo, tiene, entre otros planes, regresar con "El barbero de Sevilla" a la capital hispalense una semana en febrero, efectuar varias audiciones y concluir un master de música antigua.