La gripe supera en Zamora el umbral de epidemia

La incidencia semanal del síndrome gripal sigue en aumento en Zamora y todo Castilla y León y alcanza ya la tasa de los los 134 casos por cien mil habitantes, "confirmando la situación epidémica estacional de esta temporada".

Es lo que dice el último informe sobre patología respiratoria elaborado por la Red de Médicos Centinela.

La tasa del conjunto de las IRA (infecciones respiratorias agudas) supera los mil casos por cien mil habitantes. Los virus de la gripe detectados son mayoritariamente del tipo A, con predominio del subtipo H1 pero con aumento progresivo del H3 en las últimas dos semanas.

La circulación del VRS (virus respiratorio sinticial) en la población centinela se mantiene estable, bajando en las muestras no centinelas, mientras que la del SARS-CoV-2 (nombre científico del coronarivus) ha aumentado.

Durante esta semana la gripe ha aumentado en todos los grupos de edad excepto en el de 45 a 64 años. En este grupo de edad se ha producido el mayor aumento del Covid-19.

Hacia el pico máximo

La tendencia de la curva de infecciones apunta a que nos encaminamos hacia el pico máximo de los contagios de gripe, que habitualmente se produce desde las primeras semanas de enero y puede prolongarse incluso hasta el mes de febrero.

La prolongada situación de bajas temperaturas es uno de los factores que ayuda a esta expansión de los virus respiratorios, que provocan un aumento de las consultas médicas, urgencias e ingresos hospitalarios, por la reagudización de procesos en personas con enfermedades crónicas.

Sin embargo las fuentes consultadas por este diario indicaron que todavía no se han dado situaciones de saturación ni en las urgencias ni en la ocupación hospitalaria. No obstante, los datos oficiales de esta última no están actualizados.

Las bronquitis y bronquiolitis han descendido entre los niños pequeños y aumentado en otros grupos de edad, salvo los mayores de 75 años. El Covid 19 también está subiendo sobre todo en el tramo ya indicado de 45 a 6 años y también de 65 a 74, mientras la gripe está subiendo también en todos los grupos de edad, según los datos de la Consejería de Sanidad.