Si estás pensando en salir esta Nochevieja pero te preocupa el frío y, sobre todo, la lluvia, vamos a sacarte de dudas con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en la mano.

Si durante estos días atrás a Zamora ha llegado de golpe el invierno de verdad, el último y primer día del año no va a ser una excepción. Eso sí, habrá algo con lo que hasta ahora no contabas: los chubascos, así que no olvides sacar tu paraguas para hacer las últimas compras del año y si te vas de fiesta a un cotillón, porque lo vas a necesitar al salir.

Grados: suben para ese día

Olvídate de los valores bajo cero de estas jornadas atrás. 2023 acaba con una escalada de los grados que no bajarán de los 7. No está mal para cuando salgas de noche, si es que vas a hacerlo.

¿Lluvia?

Lo que preocupa de verdad en lo que se refiere al tiempo no es la niebla ni el frío, sino el agua, que fastidia cuando tienes un plan que te obliga a salir de casa. Un 50% de posibilidades de lluvia durante el Día de Nochevieja, si bien durante la noche las probabilidades suben. Difícil librarte si se tiene en cuenta que el primer día de 2024 viene cargado de agua en la provincia de Zamora.