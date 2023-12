Zamora vivirá una helada Navidad

Intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas que pueden ser persistentes, heladas débiles y temperaturas diurnas muy bajas, sobre todo en la zona de meseta (hará mejor en Sanabria). Es el guión del tiempo para esta Nochebuena y la Navidad en la provincia de Zamora que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología.

Con ligeras variaciones la situación meteorológica seguirá básicamente igual al menos hasta el martes 26. En la capital las mínimas de estos días rondarán entre el grado y los dos grados bajo cero y el mercurio no logrará superar los 3 grados en las horas centrales del día, con la niebla como compañera de viaje en muchos lugares donde es posible que no levante en todo el día.

Los cambios

Si embargo, a partir del miércoles se espera la entrada de un frente por el noroeste peninsular que traerá abundante nubosidad a la mitad noroeste. Las lluvias, no obstante, se quedarán sobre todo en Galicia, por lo que no es previsible que en Zamora caiga mucha agua, aunque no se descarta algún chubasco (hay un 65% de posibilidades de que llueva). El miércoles aún helará aunque se espera que la máxima en la capital suba a los 9 grados.

Las madrugadas de jueves y viernes serán ya más suaves, con temperaturas bajas pero sin llegar a la helada y máximas que el primero de los días pueden llegar a los once grados y el viernes a los 9.

Es posible que pueda llover, aunque solo se esperan precipitaciones en todo caso débiles en Zamora y la nieve podría presentarse en cotas de entre los 1.600 y 1.400 metros de altitud.

La nieve

A partir del viernes y hasta fin de año uno de los escenarios posibles es que entre una masa polar atlántica, muy húmeda y fría, que deje precipitaciones en forma de nieve en extensas zonas llanas de la mitad norte. Las temperaturas descenderán progresivamente y crecerán las heladas.