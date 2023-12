«Hemos puesto soluciones a problemas que llevaban tiempo enquistados en la institución»

Respuestas rápidas, acabar con los problemas heredados y un nuevo presupuesto inversor para mejorar la vida de los habitantes del medio rural. Este es el resumen de los primeros seis meses de Javier Faúndez Domínguez al frente de la Diputación Provincial de Zamora.

¿Qué balance hace de este medio año en el cargo?

–Han sido meses muy intensos de trabajo porque asumimos una serie de compromisos y cuando haces eso, hipotecas tu palabra. Y en el momento que hipotecas tu palabra, el ciudadano que te escucha, el alcalde que te escucha o el concejal que te escucha sabe que tienes que afrontar aquello que has dicho que vas a intentar solucionar. En este tiempo, hemos puesto encima de la mesa una serie de soluciones para unos problemas, algunos de los cuales estaban muy enquistados. Así que, en líneas generales, estamos satisfechos de este primer semestre en la Diputación.

–¿Cómo ha afrontado toda esta herencia con tantos temas por resolver?

–Los problemas son incómodos en la gestión del día a día porque te quitan tiempo para abordar otra serie de proyectos pero, nuestra obligación era estabilizar la casa y acabar con los problemas, muchos de los cuales llevaban muchísimo tiempo encima de la mesa.

–Entre esos conflictos, el primer fuego que tuvo usted que apagar está relacionado con los problemas que existían en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de Bomberos. ¿Qué queda pendiente?

–Hemos cerrado ya las plantillas que van a quedar provisionales hasta que se resuelva el concurso de traslados de los parques de San Vitero y el de Zamora que se inaugura el día 27. Y, después, en el mes de enero, vamos a iniciar ya la última fase que es el concurso de traslados, además de sacar el concurso-oposición que en su día prometimos. También, está comprometida la incorporación de más de un millón de euros del remanente del Consorcio para inversiones con el fin de tener los mejores parques y el mejor equipamiento.

–El parque tecnológico de la Aldehuela ha tomado un nuevo impulso para convertirse en un hub de innovación en los cuidados de personas mayores ¿cuándo se firmará el convenio con la Junta de Castilla y León para la cesión de las instalaciones?

–Ya se han reunido los servicios jurídicos de la Diputación junto con los de la Junta con el fin de buscar esas fórmulas de colaboración y tenemos intención, en no mucho tiempo, de que se pueda abrir y que sea una realidad. En definitiva, es lo que queríamos: darle cabida a este proyecto, lógicamente, de la mano de la Junta.

–De la mano de la administración regional también se seguirá potenciando la figura del cuidador silver. ¿Qué se va a hacer?

–En una de las primeras reuniones que mantuvimos con la consejera de Familia, la zamorana Isabel Blanco, ya pusimos encima en la mesa la problemática que tenía la Diputación por los cuidadores silver que se crearon por una ayuda de Fondos Europeos en la zona de Tierra de Campos. Evidentemente, era un plan piloto con una licencia en el tiempo y al finalizar, los ancianos dejarían de tener ese servicio de atención. El compromiso que se adquirió era traspasar a los beneficiarios a la Junta con programas semejantes para que siguieran recibiendo esa prestación.

–En trámite están los arreglos de las salas polivalentes y la terraza del Teatro Ramos Carrión. ¿Cuándo van a ejecutarse?

–Las obras del Ramos Carrión fue uno de los primeros problemas que nos encontramos. Era inasumible el estado en el que se encontraba un edificio que es patrimonio de la Diputación con un uso que, en ese momento, no se estaba dando porque las salas no estaban en condiciones. Lo que hemos hecho, ha sido encargar la redacción de un proyecto para dar una solución definitiva y no para hacer parches. Una vez redactado ese proyecto por los propios técnicos de la institución con cargo a los remanentes, en breve lo sacaremos a licitar para que antes del verano esa reforma esté completamente ejecutada y las salas estén operativas y sirvan para la función que se crearon que es la relacionada con el turismo de congresos y reuniones.

–Otro edificio que depende de su gestión es el antiguo palacio de la Diputación. ¿Qué uso tiene pensado darle?

–El edificio antiguo del palacio de la Diputación está cerrado ahora mismo, pero ya hemos encargado la redacción de un proyecto para que sea accesible. Eso es lo primero, que tenga accesibilidad porque sino nunca va a poder tener un uso público. Después, estamos valorando varias opciones que podrían ser compatibles y una de ellas sería la oficina compartida de información turística con el Ayuntamiento de Zamora pero, lógicamente, fijando una serie de criterios a la hora de poder llevar a cabo esa actuación. Evidentemente, no vamos a ser nosotros los que invirtamos para después hacer una gestión compartida. Cuando se hace una cosa compartida también se comparten los gastos.

–Por fin ha conseguido también darle carpetazo a Sodeza.

–En el último pleno del año, llevaremos ya la penúltima actuación de Sodeza para que la liquidación sea una realidad. Estamos trabajando a marchas forzadas pero son procedimientos administrativos que tienen que ser garantistas y estamos dando los pasos firmes que tenemos que dar.

–Ifeza ha sido otro de sus quebraderos de cabeza durante este tiempo para acabar el año con las cuentas limpias.

–Hemos tenido que inyectar una cantidad importante de dinero, más de 350.000 euros con cargo a remanentes para poder llegar a fin de año. En el nuevo presupuesto de la Diputación, como habíamos prometido, Ifeza tendrá una partida más acorde a lo que realmente es con un presupuesto de 518.390 euros dedicado a un recinto ferial y no a otro tipo de experimentos. Esto significa que se reduce en 121.610 euros con respecto al pasado ejercicio.

–En cuanto a este nuevo presupuesto de la Institución. ¿Cuáles son sus objetivos?

–Hemos estado prácticamente dos meses trabajando en él porque prometimos que queríamos que hasta el último céntimo de euro llegase a la provincia. Lo primero que hemos hecho es partir del presupuesto del año pasado para estudiar los niveles de ejecución e intentar ajustar las partidas a la realidad. Fruto de ese ajuste, hemos podido incluir una serie de compromisos que eran ineludibles. Después, se han ajustado las partidas revisando los niveles de ejecución, lo que nos ha permitido liberar una cantidad en torno a unos cinco millones y medio de euros. Así, hemos podido meter con los mismos números del anterior año una serie de gastos que teníamos encima de la mesa como era el incremento de los salarios por las subidas que están marcadas por ley, el compromiso del polígono Puerta del Noroeste, el Museo de Semana Santa, la feria de Fromago que se realizará el próximo año, el incremento para el Consorcio de Bomberos, el aumento del contrato de servicios sociales… Antes, toda la partida de inversión iba con cargo a remanentes y ahora, por responsabilidad, está metida dentro del presupuesto. Con los mismos números, hemos hecho la subida del presupuesto destinando toda la inversión para los pueblos de la provincia.

–¿En qué se va a invertir?

–Vamos a sacar una serie de convocatorias que van a ser muy importantes para los ayuntamientos. Entre ellas, de parques infantiles y parques biosaludables, instalaciones culturales y deportivas, otra para mejorar la accesibilidad para edificios municipales fomentando la instalación de ascensores y rampas y vamos a finalizar la renovación de redes de abastecimiento en toda la provincia.

–¿Qué subvenciones nuevas destaca?

–Por ejemplo, vamos a subvencionar al 100% la instalación de elementos de protección contra incendios en todos los pueblos de la provincia. Así, los 507 núcleos de población contarán con un armario en la vía pública para que en el momento que haya un incendio, antes de que lleguen los bomberos, los vecinos puedan actuar de manera inmediata. Después, tenemos otra ayuda por un convenio que vamos a firmar para los próximos cuatro años con la Junta para la renovación de redes que es nuestra gran apuesta y digitalización del ciclo del agua, es decir, la instalación de contadores inteligentes.

–Hablar de los pueblos de Zamora es hablar de la despoblación. ¿Cómo va a afrontar esta lucha contra este fenómeno demográfico?

–La Diputación como administración tiene la obligación de mejorar los servicios o las comunicaciones que son de nuestro ámbito competencial para que los pueblos puedan ser más atractivos, aparte de crear una serie de dinámicas para que sea más interesante invertir y generar riqueza en el mundo rural. No obstante, si esto lo hacemos de la mano de otras instituciones muchísimo mejor. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León ya está colaborando en una serie de proyectos que pueden ser importantes a la hora de fijar población en la provincia como el nuevo polígono de Monfarracinos. Pero, también quiero recordar a todos los zamoranos que hay un ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tiene que asumir que tiene un nombre y unas competencias creadas para atender a las provincias que tenemos estos problemas de reto demográfico.

–Desde su cargo, ¿qué va a hacer para mejorar la vida de los habitantes del medio rural?

–Yo me comprometí en este proyecto de cuatro años a trabajar para mejorar la calidad de los servicios en la provincia de Zamora y lo estamos haciendo constantemente en el día a día. Estos meses, hemos lanzado un plan municipal de obras por importe de dieciséis millones de euros, hemos lanzado también en colaboración con la Junta el fondo de cohesión territorial por importe de más de dos millones y medio de euros también para mejorar proyectos de vida en los pueblos y, además, hemos aprobado un paquete de subvenciones nominativas a los ayuntamientos para obras de cierta singularidad por importe de dos millones de euros. Eso lo hemos hecho en apenas seis meses, pero hay más acuerdos importantes con la administración regional que van a suponer una mejora de los servicios con inversiones importantes en los próximos años en la provincia de Zamora.

–Ya avanzó que recuperaría el Día de la provincia en 2024. ¿Cómo se va a celebrar?

–El día de la provincia era un lugar de encuentro de todos los alcaldes y representantes de la provincia. Muchos alcaldes nos lo están demandando porque, además, no era un gran gasto ya que el mayor gasto que era la comida, cada uno se pagaba lo suyo. En el año 2024 volverá a haber Día de la Provincia, estamos barajando fechas y lugar, aunque lo que sí garantizo es que no se va a celebrar en la ciudad de Zamora, sino en un pueblo de la provincia.

–¿Qué espera haber logrado cuando termine su mandato?

–Estos seis meses han sido intensos y los cuatro años próximos, si tenemos salud y suerte, van a ser también muy intensos. Nosotros hemos venido aquí a trabajar con intensidad y con un conocimiento previo que tenemos de la provincia. También, tenemos un compromiso con los ayuntamientos de toda la provincia, no solo con los ayuntamientos del Partido Popular sino con todos. ¿Y qué imagen queremos dejar? Que no hemos sido indiferentes con la provincia, sino que nos hemos volcado con ella.

–Es tiempo de hacer balance de este medio año de gestión en la institución provincial, pero también de pedir deseos de cara al nuevo año. ¿Qué desea usted para la provincia de Zamora en 2024?

–Que todas las instituciones nos impliquemos en el desarrollo de la provincia y, si puede ser, de forma coordinada mucho mejor. Y después, yo siempre lo he dicho, nosotros estamos en la Diputación, que es una casa donde los alcaldes tienen que sentirse acogidos y vean que se les resuelven sus problemas porque si resolvemos los asuntos que nos plantean los alcaldes, resolvemos los de los ciudadanos porque ningún alcalde viene a pedir para él, sino para solventar los inconvenientes que tengan sus vecinos y nuestra obligación es esa, resolverlos desde nuestro ámbito competencial.