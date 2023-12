Pasar por "caja" para ser libre

El anhelado tercer grado que le permitiría volver a la calle no acaba de llegarle a pesar de llevar solicitándolo casi tres años. La respuesta del Juzgado de lo Penal de Zamora continúa siendo la misma: si no muestra la voluntad de pagar la indemnización que tiene pendiente, no será posible.

La persistente respuesta del Juzgado zamorano muestra que no es tan fácil abandonar la prisión cuando se es reincidente, por pequeñas que sean las condenas cuando se ha dañado a terceras personas, delitos en los que se establecen indemnizaciones. De modo que, hasta que el preso no se compromete a pagar, por pequeña que sea la cantidad, el Juzgado puede negarle el tercer grado. Esta es una condición indispensable para que cualquier recluso pueda disfrutar de la libertad condicional y pernoctar en el Centro de Inserción Social (CIS), situación desde la que puede volver a tratar de incorporarse al mercado laboral para normalizar su vida. La réplica del recluso a las sucesivas respuestas negativas del Juzgado de lo Penal de Zamora es siempre la misma: El peculio carcelario no le llega para afrontar los gastos en prisión. O, lo que viene a ser lo mismo, no dispone de dinero contante y sonante suficiente para ir pagando la cantidad que en su día le impuso la magistrada zamorana, que le juzgó por dos delitos diferentes cometidos en agosto y en septiembre de 2016. Un año antes, el recluso, de iniciales R.C., un autónomo propietario de una pequeña empresa de repuestos y accesorios de vehículos había cometido otra infracción penal en la vecina provincia de Salamanca por la que también pasó por el banquillo de los acusados y fue condenado. Los juzgados de lo Penal de León, de Palencia y de Burgos también le tienen entre las personas a las que ha condenado. La Ley está siendo implacable para un individuo que fue acrecentando su hoja de delitos entre 2015 y 2018 al cometer infracciones penales a lo largo y ancho de la geografía española, desde Castilla y León a Galicia, Asturias, Murcia, Castilla y La Mancha, Andalucía o Santander. En su currículum, figuran una treintena de pequeñas condenas firmes que ha conseguido refundir en poco más de ocho años de cárcel, de los que ha conseguido cumplir la parte proporcional que le permitiría disfrutar de la libertad condicional ya. Solo le ata a la prisión el "grillete" que se resiste a soltar el Juzgado de lo Penal de Zamora hasta que tenga el mínimo gesto de querer pagar, aunque no sea una cantidad abultadaa depositar de forma periódica hasta saldar la deuda legal, apuntan fuentes consultadas por este periódico. Incluso, se le ofrecen todo tipo de facilidades para que materialice el abono de la cantidad impuesta para resarcir a la persona o personas perjudicadas por sus actos delictivos. Se trata de una condición indispensable para romper la espiral en la que ha entrado este caso, en el que su protagonista estuvo delinquiendo entre 2015, casi un año después de haber montado su negocio, y 2018, de cuando data la última de las fechas en las que cometió un delito. Las sentencias se han ido sucediendo hasta bien entrado el año 2022. Sus carteo con el juzgado de Zamora comenzó hace casi tres años, con sucesivos escritos en los que llega a lamentar que no se le ayude a llegar al tercer grado para facilitarle el acceso al mercado laboral, la única forma, asegura, que tiene de pagar la indemnización. Instituciones Penitenciarias destina, como mucho, 100 euros mensuales a cada preso, un dinero que reciben en tarjetas monedero, nunca en metálico, para adquirir productos en el economato del centro penitenciario. En caso de que trabajen en la cárcel, las retribuciones se ingresan en esa tarjeta. Lo que parece que no está claro es que este condenado sea insolvente.