Música e interpretación pre navideña

La música y la interpretación conforman las artes que integran la oferta cultural programada por los teatros de la ciudad para esta semana.

El Teatro Principal de Zamora despide el año con tres propuestas muy distintas, un concierto de indie, un pregón de Navidad e interpretación de una pieza del Siglo de Oro.

El dúo Juno ofrece un viaje compartido hacia sus personales y reconocidos universos a través de delicadas canciones de pop frágil y evanescente de temática romántica mayormente, compuestas por Martí Perarnau (Mucho) y por Zahara. La formación indie actúa en el liceo municipal el jueves día 21 a las 20.30 horas.

La Agrupación Belenista La Morana ha organizado su pregón de Navidad, que supone el pistoletazo de salida de los actos con motivo del 25 aniversario del colectivo, el viernes día 22 de diciembre a las 20.00 horas. El encargado de pronunciarlo será el médico Raúl Antúñez-Conde y la cita contará con un recital de villancico "De Nochebuena a la Epifanía" a cargo de Agrupación Tradicional Virgen de los Aguadores de Valladolid y el artista. Además, el artista Carlos Adeva recibirá el trofeo de la Agrupación Belenista La Morana por la realización del mural "Natividad" en una fachada del edificio que alberga la sede del colectivo belenista zamorano.

La última propuesta del año corresponde a la representación de "Sor Marcela de San Félix canta a la Navidad", una monja trinitaria que fue una de las autoras del Siglo de Oro más prolíficas e hija de Lope de Vega. El monólogo tiene lugar en el interior de la iglesia de San Vicente el día 23 a las 20.30 horas. Verso, canto y música se conjugan en esta representación dirigida por Javier Huerta, que intenta aproximarse al ambiente recogido, pero también festivo y gozoso que propiciaban las piezas líricas y dramáticas de la autora, indican desde el Principal

Teatro Ramos Carrión

Por otro lado, el Teatro Ramos Carrión ha programado un concierto de blues y góspel el viernes día 22 de diciembre. Se trata de un espectáculo "Everybody needs some Christmas", un navideño homenaje a los Blues Brothers porque "pocos estilos musicales se identifican tanto y tan bien con la emoción navideña como el blues y el góspel, amén de los consabidos villancicos", remarcan desde el liceo dependiente de la Diputación de Zamora.

La compañía The Blue Brothers aterriza en Zamora con un espectáculo para toda la familia, en el que interpretarán los temas más reconocidos del mítico dúo nacido en el programa Saturday Night Live. En "Everybody needs some Christmas", el día 22 a las 20.30 horas, encontraremos una original propuesta que mezcla humor, interacción con el público, danza y música en vivo, con un trasfondo navideño alentado por una formación de coro góspel. Encajando todas estas piezas, se rememorarán los momentos más significativos de las películas "Granujas a todo ritmo" y "Blues Brothers 2000" y de los artistas que aparecen en ellas, como Aretha Franklin o Cab Calloway.

La compañía responsable del espectáculo asegura que "el público zamorano no parará de bailar al ritmo de blues, soul y de los villancicos más famosos adaptados una historia con moraleja navideña" indican desde el Ramos.