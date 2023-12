Inversión millonaria en el edificio sindical de la plaza de Alemania de Zamora

El edificio sindical de la plaza de Alemania, que acoge dependencias tanto de la patronal CEOE-Cepyme de Zamora, como de los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF, se someterá a una actuación que supone una inversión millonaria financiada en parte con fondos europeos. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha dado este martes el visto bueno a ese proyecto que contempla una inversión de 3,3 millones de euros para acometer trabajos de mejora de la eficiencia energética tanto en ese emblemático inmueble de nueve plantas como en el edificio contiguo que es sede de CEOE.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha dado cuenta de la licencia de obras concedida para ese proyecto, que se ha conseguido tras tan sólo dos meses de espera, según ha resaltado el máximo responsable municipal frente a las críticas que existen por el retraso en la concesión de licencias, que en algunos casos se debe a que la documentación no está bien presentada.

Las obras para mejorar las condiciones de eficiencia energética contemplan actuar tanto en la envolvente como en todas las fachadas y ventadas del edificio. El plazo de ejecución de los trabajos es de 116 meses y afectan a un edificio ubicado en una parcela de 1.131 metros cuadrados que tiene nueve alturas y una planta bajo rasante y que conjuntamente suma 5.540 metros de edificabilidad.

Las obras permitirán un ahorro de un mínimo del 30% del consumo energético actual de ese edificio que antes era del Ministerio y que fue cedido hace años a los sindicatos como compensación al patrimonio que les fue incautado durante el franquismo.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora también ha aprobado la adjudicación definitiva de la obra del nuevo parque de bomberos de Zamora, trabajos que se adjudicaron a la única empresa que se presentó al concurso, que los realizará por 3,43 millones de euros frente a los 3,5 millones de presupuesto de partida. Los trabajos deberán realizarse en 18 meses y, en cualquier caso, tendrán que estar concluidos antes de finalizar el año 2026, ya que se ha obtenido financiación europea del proyecto a través de los fondos Interreg y eso implica tener que haber concluido las obras antes de esa fecha, ya que si no podría haber problemas a la hora de recibir la subvención. Por ello, debido a que el proceso de contratación de la dirección de obra aún no ha concluido, el Ayuntamiento se plantea iniciarla con el control por parte de los propios técnicos municipales para no retrasar los trabajos.