La Audiencia deja en un año de cárcel la condena a un enfermo psiquiátrico que insultó a funcionarias del juzgado

Cuando el joven zamorano, con trastornos psiquiátricos, recibió la notificación del Juzgado de Puebla de Sanabria el 20 de febrero de 2020, dio rienda suelta a su frustración pegado al teléfono para amenazar y proferir insultos contra la jueza y las funcionarias. Más de diez llamadas tuvieron que soportar las empleadas públicas hasta que decidieron dejar de coger el teléfono, asustadas por el tono violento en el que preguntaba por la jueza y se dirigía a sus interlocutoras.

Esta mañana, la Audiencia de Zamora le condenaba a un año de prisión por atentado contra la autoridad, tras mostrar su arrepentimiento ante el Tribunal y comprometerse a seguir la medicación que le permite llevar una vida normalizada, sin altibajos en su estabilidad emocional, explicó la fiscala.

El Ministerio Público llegó a un acuerdo con el abogado del acusado, quien pidió la suspensión de la pena de prisión que deberá ahora estudiar la Audiencia. El joven, de iniciales M.M.P., tendrá que pagar una multa de dos euros diarios durante seis meses.

"¿Dónde está la zorra de la jueza?"

Al descolgar el teléfono, la primera funcionaria apenas tuvo tiempo de preguntar qué quería el joven interlocutor que, fuera de s-sí y llevado por el trastorno psiquiátrico que padece, comenzó a preguntar a puro grito "¿dónde está la zorra de la jueza?", "la jueza es una zorra" y otras expresiones subidas de tono.

El ya condenado hizo uso de la última palabra, al concluir la vista oral, para pedir que "si tengo que ir a la cárcel, que se me avise con tiempo porque la otra vez no me dio tiempo a nada

La presidenta de la Audiencia: "Ahora, comportarse bien"

La alteración fue en aumento hasta manifestar a una funcionaria que iba a matar a la jueza, "no tengo problema en montarla y en ir a la cárcel". La presidenta de la Audiencia, Esther González González, instó al joven "a comportarse como es debido y no ir amenazando a la gente y menos a las funcionarias del Juzgado".

El procesado respondió a la magistrada que "no tengo ninguna intención de cometer un delito", tras escuchar atentamente las palabras de la jueza, que mostró gran empatía con el procesado, como el resto de la sala y la fiscala.