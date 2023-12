El Teatro Ramos Carrión ha programado un concierto de blues y góspel el próximo viernes día 22 de diciembre. E show “Everybody needs some Christmas”, es un navideño homenaje a los Blues Brothers porque “pocos estilos musicales se identifican tanto y tan bien con la emoción navideña como el blues y el góspel, amén de los consabidos villancicos”, remarcan desde el liceo.

La compañía The Blue Brothers aterriza en Zamora con un espectáculo para toda la familia, en el que interpretarán los temas más reconocidos del mítico dúo nacido en el programa Saturday Night Live. En “Everybody needs some Christmas”, el día 22 a las 20.30 horas, encontraremos una original propuesta que mezcla humor, interacción con el público, danza y música en vivo, con un trasfondo navideño alentado por una formación de coro góspel. Encajando todas estas piezas, se rememorarán los momentos más significativos de las películas “Granujas a todo ritmo” y “Blues Brothers 2000” y de los artistas que aparecen en ellas, como Aretha Franklin o Cab Calloway. La compañía responsable esta representación asegura que “el público zamorano no parará de bailar al ritmo de blues, soul y de los villancicos más famosos adaptados una historia con moraleja navideña” indican desde el el Ramos. Campaña "Regala teatro" El teatro continúa promocionando su programación con la campaña Regala teatro, con la que se pretende que, a la hora de pensar en obsequios originales, las entradas para espectáculos sean un sinónimo de regalar momentos especiales, experiencias únicas y calidad cultural. Así pues, ya están a la venta las entradas del "Circo de las Estrellas", el espectáculo de mentalismo de Toni Bright, el concierto de Navidad y Año Nuevo, entre las propuestas más navideñas, y las de espectáculos con atrayentes cabezas de cartel como "gordas", Francisco, Wilbur, Dani Rovira, Álex Clavero o David Cepo, entre otros muchos. Las entradas para los espectáculos ya están a la venta en la taquilla del liceo de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00