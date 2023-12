"Un refresco de cola se nos muestra como sinónimo de diversión, frente a lo aburrido de lo saludable"

"Del ultramarinos al hipermercado" es el último libro de Miguel Ángel Lurueña, donde realiza un recorrido por los recuerdos culinarios de toda una generación para tratar desde una nueva perspectiva el tema de la alimentación. Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, estudió Ingeniería Agroalimentaria en la Escuela Politécnica Superior de Zamora y es conocido en redes por su blog Gominolas de petróleo.

–¿Qué pretende transmitir con este nuevo trabajo?

–La idea básica es dar a entender que comer es mucho más que nutrirse. A veces, nos centramos solamente en la dieta, lo que son los hidratos de carbono o las proteínas y se nos olvida todo lo importante que hay detrás de los alimentos, que nos ayuda a entender qué comemos, por qué lo hacemos así y qué implicaciones tiene sobre nuestra vida, no solo sobre nuestra salud, sino también sobre aspectos sociales o económicos.

–¿Fue complicado unificar en un libro todos estos objetivos?

–Cuando tienes idea de hacer un libro, empiezas a tomar apuntes y a hacer bocetos. Se me ocurrió que todo lo que se quería contar se podría hacer muy bien a través de la evolución en los últimos años, con mi vida como hilo conductor, para que nos demos cuenta también de la evolución que ha tenido la alimentación y temas como la seguridad alimentaria o algunos mitos sobre nutrición, consumo o legislación. Y todo ello a través de mi experiencia personal y anécdotas desde que era pequeño.

La desaparición de los ultramarinos

–¿Es posible todavía encontrar alguno de los ultramarinos que dan título al libro?

–Ya casi ni existen en muchos barrios, donde solo se encuentran grandes superficies. Estamos perdiendo eso porque ha cambiado nuestra forma de vida. Antes, las madres y abuelas se pasaban la mañana yendo a la frutería, a la pescadería… ahora no tenemos tiempo para hacer eso, necesitamos comprar todo en el mismo sitio para ahorrar tiempo.

–¿Y eso que consecuencias tiene?

–En esos grandes supermercados nos encontramos con que la oferta de alimentos ha cambiado mucho. Antes, en las pequeñas tiendas de barrio abundaban los alimentos básicos, que normalmente son saludables, como frutas, verduras o huevos. Los insanos, como bollería y chocolates, ocupaban un pequeño rincón. Hoy en día, en los supermercados hay un pasillo entero dedicado a las galletas, otro para chocolates, otro para refrescos… Cuando la oferta de alimentos insanos en más grande que la oferta de alimentos saludables, es más probable que nuestra cesta de la compra se llene con más productos de los primeros y eso influye en nuestra dieta, nuestra salud y nuestra economía.

Se debería recuperar el comer a la mesa en vez de meternos un sándwich frente al ordenador

–¿Está dirigido el libro a una generación en particular?

–Está destinado a todo tipo de público, porque aunque empiece narrando la situación de mi infancia en los 80, también hecho una mirada hacia el pasado para contar lo que vivieron nuestros padres y abuelos, sus preocupaciones, para tener un punto de partida. Y también echo una mirada al futuro, para saber hacia dónde vamos. Las generaciones más jóvenes se pueden sentir identificadas a medida que avanza el libro y todo lo anterior les resultará útil para saber de dónde venimos.

La revolución alimentaria de los 80

–¿Fue en los ochenta donde se vivió el mayor cambio a nivel alimentario?

–Es cuando de verdad se transforma nuestra dieta y alimentación, con una oferta de alimentos y cambios sociales importantes que han influido en este aspecto. Por ejemplo, la mujer se incorpora al mercado laboral con todos los cambios sociales que eso supone. Antes eran las encargadas de comprar y cocinar y ahora esa misión está un poco diluida y surge la dificultad de ver quién cocina y hace la compra. Se ha perdido también esa transmisión de conocimientos que antes era de madres a hijas y han cambiado las estructuras sociales y de las familias.

–Aun así, ¿sigue siendo la mujer la principal responsable de la alimentación en el hogar?

–Desde luego, así lo corroboran los datos, más allá de la percepción personal. Las mujeres son las que más tiempo emplean en estas tareas domésticas y además lo tienen que compaginar con el trabajo. Al final, la mujer ha ganado libertad incorporándose al mercado laboral, pero en muchos aspectos está peor.

–¿Cuáles son los sabores de antaño que más recuerda?

–Sobre todo, los platos que me hacían mi abuela y mi madre, porque les acompañaba en la cocina y a la compra. Eran esos platos típicos más tradicionales que hoy en día casi no hacemos, porque requieren mucha elaboración como la chanfaina de Salamanca, puesto que soy de Béjar.

–¿Y de su época de estudiante universitario en Zamora?

–Las patatas del bar Bambú, sin duda (risas). Y algunos otros bares de pinchos, además de comidas como el arroz a la zamorana, las sopas de ajo en Semana Santa o el pan, que es muy bueno en esa zona.

Los sabores de las nuevas generaciones

–¿Qué sabores cree que recordarán las nuevas generaciones?

–Es difícil hacer una foto de qué es lo que conocen. Pero muchas veces nos anclamos al pasado, pensando que lo nuestro era lo mejor, y hay que entender que todo evoluciona. Ni siquiera nosotros comíamos lo mismo que nuestros abuelos, y nuestros hijos y nietos, por mucho que nos empeñemos, no comerán lo mismo que nosotros. Es verdad que también hay que luchar por defender cosas buenas de nuestra alimentación y cultura, pero sin encerrarnos a nuevos cambios, que también pueden ser positivos.

–¿Cómo cuáles?

–Ahora tenemos mucha influencia debido a la globalización, a la apertura de los mercados y la mejora del transporte de alimentos, como frutas exóticas. También tenemos platos de otras gastronomías, como el poke o la comida tailandesa y japonesa. Todo eso tiene elementos que son positivos, encontramos platos saludables en esas cocinas. Otra cosa son las aplicaciones que pueda tener, por ejemplo, sobre el medio ambiente. Vamos descubriendo otros sabores que antes no eran propios de nuestra gastronomía o nuevas sensaciones. Por ejemplo, el picante en nuestro entorno se restringía al pimentón, el ajo o la cebolla, pero ahora encontramos otros nuevos alimentos que también nos ofrecen sensaciones parecidas, como el wasabi de la cocina japonesa o los chiles mexicanos.

–¿Ha cambiado mucho nuestra relación con la comida?

–Desde luego, drásticamente. Con las mujeres dedicándose a comprar y cocinar, la familia llegaba a mesa puesta y había tiempo para comer y pasar un rato alrededor de la mesa. Ahora todo eso es muy diferente y entre las cosas que hemos perdido y que cabría recuperar estaría el tiempo que le dedicamos a la alimentación y la importancia de comer y pasar un rato apreciando la comida y relacionándonos en torno a la mesa, en lugar de meternos un sándwich mientras trabajamos frente al ordenador. Por otra parte, antes la relación con la comida la percibíamos como un forma de sobrevivir y quitar el hambre, no le dábamos importancia a la salud y otros aspectos, mientras que hoy ya tenemos seguridad alimentaria en los productos a nuestro alcance y lo que nos preocupa es que tengan nutrientes extraordinarios, el impacto ambiental, el bienestar animal o el comercio justo.

Exceso de ruido

–¿Es más complicado alimentarse bien en la actualidad?

–Es más difícil porque hay más ruido. Antes no había mucha alternativa, eran alimentos básicos o poco procesados, en su gran mayoría saludables. Ahora tenemos una avalancha tremenda de productos que muchas veces nos sirven para ahorrar tiempo y esfuerzo, pero que no sabemos identificar si son saludables o no ni sabemos identificar los etiquetados. En ese sentido, estamos un poco perdidos.

–¿Hay también sobreinformación?

–Nos llegan un montón de mensajes que a veces no sabemos cómo interpretar, a través de los medios de comunicación o las redes sociales, mensajes que pueden ser engañosos y publicitarios o que son contradictorios. Por ejemplo, antes el pescado azul era malo y ahora bueno o este yogur bebible protege tus defensas. Muchas veces estamos despistados creyendo que tenemos que hacer algo extraordinario para comer de forma saludable, como tomar frutas exóticas, hacer dietas especiales, tomar suplemento o gastar dinero en comidas que vienen de la otra parte del mundo, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es básicamente lo mismo de siempre: optar por alimentos básicos saludables y cocinar en la medida de lo posible o, al menos, tratar de adquirir platos preparados, pero siempre con opciones saludables.

Lo "light" y el azúcar

–¿Ya se ha superado la moda que surgió en los noventa con los alimentos light?

–Todavía colea, pero creo que son modas que van también con cada generación. En la de esa época quedó el mensaje y todavía se tiene miedo a las grasas, que fue lo que se nos contó desde los años 50 hasta bien entrados los 90. Hoy, lo del "light" está un poco en desuso y ha sido sustituto por los alimentos funcionales y otros mensajes con alimentos 100% naturales, caseros o artesanos o todo lo que tiene que ver con el bienestar animal o el impacto ambiental y productos basados en proteínas vegetales. Es lo que tiene más tirón entre las personas más jóvenes ahora mismo.

–¿Y en qué momento está la guerra contra el azúcar?

–Esa no está superada, porque todavía hay una preocupación grande con este ingrediente. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta de la cantidad tan grande de azúcar que estábamos consumiendo por varios motivos. Uno de ellos fue la obligación de mostrar la cantidad que llevaba el producto en su etiqueta, y la guerra contra la grasa pasó a ser contra el azúcar, porque advertimos que esos azúcares consumidos de forma habitual o excesiva tienen un impacto negativo sobre la salud, con el aumento de sobrepeso y la obesidad. Todo eso que pensábamos que solo pasaba en Estados Unidos, de repente, lo vimos en nuestro entorno, con unas dietas occidentalizadas, llenas de refrescos y comidas de productos ultraprocesados. Llegó un momento en que la preocupación social en torno al azúcar aumentó y ahora los gobiernos están tomando medidas concretas, como impuestos a las bebidas azucaradas. También los fabricantes se han unido, reduciendo la cantidad a sus productos y sustituyéndola por edulcorantes u otros ingredientes con mejor imagen. La preocupación todavía continúa.

Contra la culpabilidad

–¿Qué piensa del pesar de muchos por consumir determinados alimentos?

–El aspecto moral de la alimentación es muy importante. Cuando hablamos de comida basura y de darnos un capricho, estamos incluyendo unas implicaciones morales que puede afectar negativamente a nuestra relación con la comida. Si decimos aquello de que "los sábados me doy un capricho y peco comiendo pizza o hamburguesa" se le otorga esa connotación negativa. Deberíamos desterrar esas implicaciones negativas para no culpabilizarnos por lo que comemos y dejar de pensar que comer el lunes una ensalada nos da poderes milagrosos para poder meternos una hamburguesa otro día de la semana. Esas implicaciones psicológicas son importantes.

–¿Pero qué tiene la comida basura para gustar tanto a todo el mundo?

–Es uno de los factores por los que triunfa, el que guste a todo el mundo. Además, está por todas partes, es muy barata y tiene sabores y características muy atractivas: nos gusta la grasa, la sal, el azúcar y lo crujiente y estos productos reúnen todas esas características. Eso es lo que nos atrae, aparte de la publicidad que nos vende también sentimientos. En un refresco de cola no se nos dice que tiene azúcar y nos hace cosquillas en la boca, sino que se muestra como sinónimo de diversión, de amistad y de alegría. Venden sentimientos que asociamos al producto, mientras que los alimentos saludables lo vemos como aburridos y que los tenemos que comer por obligación.

Profesiones con futuro

–¿Se ha valorado con el paso del tiempo la profesión del nutricionista?

–Tanto la de nutricionista como la mía, que soy tecnólogo de alimentos. Ambas profesiones son relativamente jóvenes y no se conocían antes, pero, en mi caso, ya hay muchas empresas que contratan nuestros servicios. Respecto a los nutricionistas, las personas cada vez más acuden a sus consultas en vez de a las del médico de cabecera cuando tienen problemas digestivos y eso es lo recomendable, no solo están para dietas de adelgazamiento. De hecho, deberían estar incluidos en la sanidad pública.

–¿La educación es fundamental para aprender a comer bien y poder disfrutar de la comida sin remordimientos?

–Y eso no implica solo una asignatura en el colegio. Ya se imparten conocimientos sobre nutrición, pero habría que ver qué es lo que se enseña, porque muchos libros de texto están desfasadísimos, todavía se enseña que la grasa es mala, que hay que hacer cinco comidas al día o que el desayuno es la más importante de todas. También podemos educar en casa cuando cocinamos con nuestros hijos, le dedicamos espacio y tiempo a comer con tranquilidad, mantenemos una relación saludable con la comida y tratamos los alimentos con naturalidad, sin obligar a los niños a comer, dejando al alcance alimentos saludables . Y si hay que comer alimentos de otro tipo, disfrutarlos sin martirizarnos por ello.