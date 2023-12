La tasa de gripe se acerca al umbral epidémico tras dispararse los contagios en Zamora

En una de las consultas de un centro de salud de la capital zamorana, la médico de familia lo confiesa a las claras a una de las pacientes: "estamos hartos de ver casos con los mismos síntomas". En las últimas semanas, las patologías que llegan a los servicios de Atención Primaria son similares, casi todas relacionadas con infecciones respiratorias agudas y especialmente síntomas compatibles con procesos gripales.

Dentro de los virus de la influenza, es el de la denominada gripe A el que parece estar más fuerte esta temporada. Esa percepción de los sanitarios zamoranos que se constata también en los servicios de Urgencias a los que recurren muchos pacientes que no quieren esperar varios días para ser atendidos por su médico de referencia llega además avalada por los últimos datos epidemiológicos que ofrece la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. El último boletín de esos profesionales de la medicina familiar y comunitaria que a modo de termómetro de la situación del conjunto de la población de la comunidad recopilan datos de 62.815 cartillas sanitarias de las nueve provincias, advierte de que la tasa de incidencia de la gripe continúa "próxima al umbral epidémico".

Ello pese a la distorsión que pueden suponer los datos de la semana pasada, al existir un puente festivo de por medio y reducirse por ello las horas en las que se pasa consulta ordinaria. De ahí que cuando la próxima semana se conozcan los datos de los últimos siete días puede que ya se haya superado ese umbral establecido en 50 casos por cada 100.000 habitantes.

En cualquier caso, las previsiones de la campaña apuntan a que no será hasta dentro de un mes, hasta la segunda semana de enero, cuando llegue el pico de contagios, según han apuntado fuentes médicas de Zamora, que han confirmado está subiendo el número de ingresos y aumentando la incidencia tanto en las consultas como en los servicios de urgencias pese a que todavía quedan unas semanas para que se registre el pico de casos de gripe. Dichas fuentes han precisado que los médicos de familia están tomando medidas de prevención, aislamiento y manejo de los pacientes con síntomas del virus de la influenza estacional.

Más ingresos de niños y ancianos

Al igual que ocurre con los casos de gripe, también siguen en aumento los diagnósticos de bronquitis y bronquiolitis. En el conjunto de Castilla y León, en la última semana la incidencia ajustada de todas las infecciones respiratorias agudas se situó en 686 casos por 100.000 cartillas sanitarias. Además, según el informe epidemiológico, la atención en urgencias de los hospitales sigue creciendo y también los ingresos de colectivos vulnerables por su edad, como son los niños de menos de 5 años y los mayores de más de 75, en los que prestan especial atención las campañas de vacunación.

Todo ello pese a que aún faltan seis días para que técnicamente comience el invierno y a que ha habido temperaturas algo más altas de lo normal en las últimas semanas. Aún no se han dado las condiciones idóneas para que el virus de la gripe se extienda más fácilmente, por lo que la previsión apunta a que la situación empeorará. Por el momento, el sindicato médico CESM confirma que no hay problema de bajas de médicos de familia por gripe y aunque hay algún caso "no está afectando de manera singular".

Cita con el médico de familia para dentro de diez días

Lo que sí se ha incrementado es la demanda en algunas consultas. Un paciente del centro de salud Puerta Nueva, al solicitar cita este viernes con su médico de familia, no le ofrecían fecha para atenderle hasta el 26 de diciembre, dentro de diez días.