La hostelería zamorana echa humo contra la prohibición de fumar en las terrazas

"Es una barbaridad". Así de contundente se muestra el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos), Óscar Somoza, sobre el planteamiento del Ministerio de Sanidad de ampliar las medidas contra el tabaco prohibiendo fumar en las terrazas de bares y restaurantes.

Un anuncio que la hostelería zamorana ha recibido como un mazazo. "Cada vez nos van atornillando más. Todo son problemas y limitaciones para la hostelería. Es una auténtica barbaridad querer prohibir en el aire libre porque, por eso, se llama aire libre", declara Somoza.

Una medida que de salir adelante tendrá una clara consecuencia: "obviamente se va a reducir la clientela", añade.

El presidente del sector empresarial recuerda que a raíz de la pandemia de la Covid-19, los consumidores se han habituado a estar más en las terrazas y con esta ley disminuirá de nuevo su uso. "Es lo único bueno que hemos sacado de la pandemia, sacar a la gente a la calle y que tenga vida la calle", expresa.

En definitiva, para Somoza esta ley es un "despropósito" del Ministerio que dirige Mónica García. "El Gobierno lo que tenía que hacer es no ser cínico y si el tabaco es tan malo que lo prohiban, iual que se ha hecho con otras cosas. Pero, si vale para recaudar impuestos, también vale para que nosotros hagamos negocio", expone.

Una opinión que comparten también algunos ciudadanos. "Si estás en la calle ¿por qué te lo tienen que prohibir? No estoy conforme", dice Carmen. No obstante, quiere dejar claro que si hay niños cerca, es la primera que se priva de fumar. "Eso sí lo respeto, pero en una terraza por la noche fumarte un cigarrito... yo creo que no hace daño a nadie", estima.

Una posible prohibición que tampoco gusta a algunas personas no fumadoras. "Me parece absurdo, yo no soy fumador, pero estoy en contra de las prohibiciones", sostiene Antonio.

Sin embargo, también hay muchos zamoranos y zamoranas que reciben la propuesta con satisfacción. "Yo no fumo, pero a mi sí me molesta cuando me fuman al lado", comenta Celestino.

Para María, también se trata de una iniciativa adecuada aunque se podría evitar. "Me gustaría que la gente fuese más respetuosa y que el que está al lado y está fumando si ve a que a ti te molesta, apagará el cigarro. Con educación todo sería mucho mejor, pero en este país solo funcionan las cosas con prohibiciones", manifiesta.

Un debate candente sobre el que tendrá la última palabra el Ministerio de Sanidad que ya ha mostrado su compromiso de aumentar los espacios sin humo.

Conseguir la primera generación libre de tabaco en el año 2030

"Tenemos que conseguir la primera generación libre de tabaco en 2030". Este es el deseo del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) encargado del plan antitabaco que la Ministra de Sanidad, Mónica García, busca reactivar. Médicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos de salud pública junto a representantes de sociedades científicas y agrupaciones de pacientes conforman la junta directiva de este ente que pugna por avanzar en las medidas contra el tabaco.

Entre las iniciativas del plan se encuentra aumentar los espacios sin humo, subir los impuestos o aplicar nuevas normas al empaquetado. "Buscamos proteger a las mujeres embarazadas, a los niños, a las personas que simplemente no quieran inhalar el humo del tabaco, además de a los trabajadores que se ven expuestos a ese humo del tabaco sin tener por qué", recalca Francisco Pascual, presidente del CNPT.

En este sentido, afirma que se pondrá en marcha la normativa propuesta "no solo porque nosotros queramos, sino porque es parte del sentido común de la sociedad". Otros de los frentes abiertos para el organismo es la regulación de los vapeadores. "La idea es que no se hable solo del tabaco tradicional, sino también de los métodos que va sacando la industria para, de forma engañosa, decirle a la gente que son más saludables. Lo saludable es no consumir tabaco, ni en estos productos alternativos", avanza Pascual.

Las asociaciones contra el cáncer, a favor de la norma por su beneficio social

"Todo lo que sea trabajar por la salud, nos parece acertado", declara Pilar de la Higuera, presidenta de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca). Una lucha contra el tabaco en la que cree primordial ofrecer todas las ayudas y recursos a las personas que quieran dejar el hábito. "Dejar de fumar no solo es beneficioso para la propia persona, sino también para todos los que están a su alrededor", subraya.

De la Higuera recuerda que prohibir fumar en el interior de bares y restaurantes fue una medida "importantísima" ante la que hubo muchas protestas, pero finalmente se aceptó y provocó que mucha gente se animará a dejar de fumar. "Lo que hay que hacer es buscar ayudas y recursos para que el fumador por sí mismo deje de fumar. No por ley sino por el convencimiento que es mejor que el mandato. Lo que pasa, que cuando no está el convencimiento, la ley es importante porque nos protege a los demás".

Algo en lo que coincide Alfonso Fernández, presidente de la Asociación contra el Cáncer de Zamora, en constante lucha contra el tabaco y el aumento de espacios sin humo. "Se deben seguir haciendo más campañas educativas para convencer a los fumadores de que es malo y perjudicial y que hay gente que está a su lado respirando un humo que no quieren", determina.