"Todo lo que sea trabajar por la salud, nos parece acertado", declara Pilar de la Higuera, presidenta de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer. Una lucha contra el tabaco en la que cree primordial ofrecer todas las ayudas y recursos a las personas que quieran dejar el hábito. "Dejar de fumar no solo es beneficioso para la propia persona, sino también para todos los que están a su alrededor", subraya. De la Higuera recuerda que prohibir fumar en el interior de bares y restaurantes fue una medida "importantísima" ante la que hubo muchas protestas, pero finalmente se aceptó y provocó que mucha gente se animará a dejar de fumar. "Lo que hay que hacer es buscar ayudas y recursos para que el fumador por sí mismo deje de fumar. No por ley sino por el convencimiento que es mejor que el mandato. Lo que pasa, que cuando no está el convencimiento, la ley es importante porque nos protege a los demás". Algo en lo que coincide Alfonso Fernández, presidente de la Asociación contra el Cáncer de Zamora, en constante lucha contra el tabaco y el aumento de espacios sin humo. "Se deben seguir haciendo más campañas educativas para convencer a los fumadores de que es malo y perjudicial y que hay gente que está a su lado respirando un humo que no quieren", determina.