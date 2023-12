Músicos zamoranos laureados

La música forma parte de su existencia desde que tenía solo tres años y se ha convertido en eje profesional de su vida. La dedicación y esfuerzo de la joven zamorana Paula Puga Diego durante su formación en el Conservatorio Miguel Manzano, donde tuvo el mejor expediente de su promoción con una media superior a 9,5 puntos, le hace merecedora ahora del Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas de Música.

La joven zamorana se inició en la música en la Escuela Municipal. Aunque no tiene ningún familiar cercano dedicado al mundo de la música al padre de Paula Puga Diego este arte siempre le ha gustado mucho y quería inculcarle a su hija su amor por esta manifestación artística.

Elección del piano

Más tarde llegó a su vida el piano cuando contaba con ocho años. "No recuerdo el motivo de la elección de este instrumento porque se ofertaban más, pero nunca me he arrepentido y, sin duda, es el más completo, el que mejor puede asemejarse a una orquesta" señala la joven que alude a que su profesora de entonces "Ángela les recomendó a mis padres que me apuntaran al conservatorio", un cambio que ella acogió con bastante escepticismo. "Al principio me daba un poco de miedo el cambio, por el miedo a lo desconocido" rememora la zamorana que ha tenido como último profesor en Zamora a Rubén González.

Conciertos y recitales

La joven, que el curso pasado llegó a estudiar hasta ocho horas diarias, sostiene que el piano un instrumento "que es muy solitario" y requiere de "mucha constancia".

Las muchas horas de ensayo en su casa o en el Miguel Manzano las ha podido compartir con el público en varios conciertos ofrecidos en Zamora, como el recital que dio en la Biblioteca Pública de Zamora y los dados en distintos pueblos de la provincia acompañando al tenor zamorano Carlos Fernández. "Los aplausos del público suponen una gran recompensa y realmente es agradable que guste lo que tocas" explica la pianista que prefiere el repertorio del Romanticismo.

La intérprete, hoy viernes día 15 de diciembre, recibe el premio extraordinario en un acto que tendrá lugar en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid, un reconocimiento al que accedió al tener un expediente en el Miguel Manzano de más de 9,5 de nota media, pero, a mayores, tuvo que prepararse y enfrentarse a una nueva prueba que ratificara su preparación.

"Haberlo conseguido, sin duda, es un orgullo porque trabajé mucho" atestigua la pianista que ahora prosigue su formación profesional en la ciudad de Zaragoza en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

La zamorana Paula Puga Diego, que actualmente cursa doce materias e intenta tocar, "al menos cinco horas diarias", desea realizar un Erasmus "más adelante en Alemania o bien en Austria". A más largo plazo, su futuro profesional lo ve unido a la docencia.

Álvaro y Diego Sánchez Mangas ganan un certamen en Vigo

Álvaro Sánchez Mangas, en violonchelo, y Diego Sánchez Mangas, en violín, han logrado los primeros premios en sus respectivas categorías e instrumentos en la XII edición del Concurso de Corda ciudade de Vigo. En el mencionado certamen también participó el niño Alejandro Martínez-Cué Fernández, chelista, que fue uno de los tres músicos que logró una mención especial.

Los tres intérpretes están formándose en el Conservatorio Profesional Miguel Manzano de Zamora y tocaron acompañados al piano por la zamorana y docente del centro local, Natalia Zapatero.

El certamen reunió en la ciudad gallega a más de medio centenar de promesas de la música desplazados de distintos puntos de España y de Portugal.

"En el concurso había mucho nivel y ellos lo han vivido desde el planteamiento de que es una experiencia más donde demuestran todo el trabajo acumulado" explica la profesora de violín Rosana Mangas, madre de los galardonados. Sus hijos "tocaron tranquilos, lo que hizo que fueran más musicales, y disfrutaron, que resulta muy importante cuando participan en un certamen donde hay un jurado integrado por ocho expertos".